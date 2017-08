Prvi spisak Engleza bez Vejna Runija: Megvajer, Čaloba, Pikford...

U poređenju sa najačim evropskim selekcijama... Tanko je to

Tradicija duga koliko i istorija fudbala, ali imena... Pa, da ne preturejmo sa kritikama, jer je objektivno malo evropskih reprezentacija koje su jače od Engleske, ali činjenično stanje je da su recimo Španija, Nemačka, Francuska, pa i Italija ekipe sa ipak kvalitetnijim ili bar tehnički potkovanijim fudbalerima. Ove prve tri su u stvari za klasu iznad gordog Albiona.

Posebno sada kada se Vejn Runi povukao iz nacionalnog tima. Zato su tri nova imena. Premijerne pozive za nacionalni tim dobili su vezista Votforda Natanijela Čaloba, Lesterov štoper Hari Megvajer, te golman Evertona Džordan Pikford.

Svi zasluženo? Da ako posmatramo zakone tržišta. Ovog leta sva trojica su ostvarili zapažene transfere. Pikford je za 28.500.000 evra stigao na Gudison iz Sanderlenda, Lester je za Megvajera platio Halu 13.700.000, dok je Votford za 6.300.000 otkupio Čalobu od Čelsija.

Istina, gledali smo ovog leta i mnogo skuplje transfere, ali selektor Garet Sautgejt je zadovoljan.

“Vreme je da počnemo da obraćamo pažnju na budućnost i to se vidi iz ovog spiska. Megvajer me je impresionirao, on je defanzivac koji se oseća vrlo komforno sa loptom u nogama. I Čaloba je i te kako zaslužio poziv“, rekao je Sautgejt, koji će uskoro morati da reši i jednu veoma važnu dilemu.

Kome traka posle Runija?

“Važno je da odgovornost podelimo na ceo tim“, odgovara smireno.

Tim Engleske za utakmice sa Maltom i Slovenijom:

Golmani: Džo Hart (Vest Hem), Džek Batlend (Stouk), Džordan Pikford (Everton), Tom Hiton (Barnli);

Odbrambeni fudbaleri: Rajan Bertrand (Sautempton), Aron Kresvel (Vest Hem), Geri Kejhil (Čelsi), Fil Džons (Mančester junajted), Hari Megvajer (Hal Siti), Džon Stons (Mančester Siti), Majkl Kin (Everton), Kris Smoling (Mančester junajted), Kajl Voker (Mančester Siti), Kijeran Tripije (Totenhem);

Fudbaleri sredine terena: Erik Dajer (Totenhem), Natanijel Čaloba (Votford), Džejk Livermor (Vest Bromvič Albion), Džordan Henderson (Liverpul), Rahim Sterling (Mančester Siti), Aleks Okslejd Čemberlen (Arsenal), Dele Ali (Totenhem), Džesi Lingard (Mančester junajted);

Napadači: Markus Rašford (Mančester junajted), Dani Velbek (Arsenal), Hari Kejn (Totenhem), Džejmi Vardi (Lester Siti), Danijel Staridž (Liverpul), Džermejn Defo (Bornmut).