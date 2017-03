Prvi zadatak novog predsednika - Vule Jovanović

Mladi srpski reprezentativac bi trebalo da bude prva kupovina Stefana Martana

Bordo juri plasman u Evropu, jedno je od najprijatnijih iznenađenja francuske Lige 1 ove sezone, a veliki planovi se tek kuju...

Žirondinci su nedavno dobili novog predsednika. Otišao je Žan-Luj Trio, a nasledio ga je Stefan Martan i navijači od novog lidera očekuju konkretne poteze u prelaznom roku. Jedan od prvih bi trebalo da bude kupovina srpskog defanzivca Vukašina Jovanovića.

Mladi Srbin je prošle zime stigao u Bordo na pozajmicu do kraja sezone iz ruskog Zenita gde godinu dana nije igrao ozbiljan fudbal. Uprkos velikoj pauzi u takmičarskom fubalu, Vule se brzo uklopio u tim Žirondinaca i postao standardan u poslednjoj liniji. Do sada je ostavio dobar utisak što je dovoljno da u Bordou reše da opet započnu pregovore sa Rusima. Zenit nije želeo da prošle zime u ugovor o pozajmici ubaci klauzulu o otkupu, ali se Francuzi nadaju da će naći zajednički jezik sa klubom iz Sankt Peterburga. Lokalni mediji najavljuju da će jedan od prvih poteza Martana biti da otkupi Jovanovićev ugovor od Zenita. Pogotovo jer je trener Žozelan Guvernak prezadovoljan Vuletom...

Čini se da i mladi Srbin ima iste planove...

„Osećam se dobro kao dok sam bio u Crvenoj zvezdi. U ovom klubu se svi međusobno poštuju. Od predsednika do čoveka koji zaliva travu. Presrećan sam jer sam otkrio ekstremno profesionalan klub. Nešto potpuno drugačije od onoga što sam do sada imao priliku da doživim. Bordo je iznad svega što sam video u karijeri“, rekao je Jovanović za lokalne medije kojima je to bio jasan signal da naš štoper želi da nastavi karijeru u Bordou.

Srpski Orlić je iznenađen kvalitetom fudbala, navijačima, pomoći saigrača...

„Ono što me je najviše iznenadilo je entuzijazam navijača. U meču protiv Liona su pevali troliko glasno da nisam mogao da razumem šta mi Gajić priča na terenu. Ritam utakmica je lud, stadioni su puni, ambijent sve više podseća na Englesku... Igram protiv napadača kao što su Eder, Lakazet, Santini... U Srbiji sam ponekad imao lagane utakmice, ovde to ne postoji. Možda nekima izgleda da je meč protiv Kaena lakši nego meč protiv Liona, ali to nije tako. Dovoljno je da se opustiš samo na trenutak i sledi kazna. Protiv Lila sam samo na pola sekunda bio neoprezan i oni su dali gol“.

Jovanović posebno ističe jednog saigrača. Iskusni Nikola Paloa igra sa njim u štoperskom tandemu.

„Nikola je sjajan igrač. Znam da mi uvek čuva leđa, daje mi posebno samopouzdanje i zaista sam presrećan što mogu da računam na bezrezervnu podršku takvog igrača. Pokušavam na svakom treningu da se što bolje uigram sa njim“, rekao je Jovanović.