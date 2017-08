Prvo kolo i prvi veliki ispit: Benfika na Bragu bez Mitroglua, Živkovića, Grimalda, Karilja...

Liga u kojoj je jedan kiks izuzetno teško nadoknaditi. Sporting je još u nedelju prvi potegao, sada je red da pred prepunim tribinama Luža, odnosno stadiona Dragao, krenu i Benfika i Porto. Bar na papiru, aktuelni šampion imaće mnogo teži zadatak, jer u Lisabon stiže Braga, tradicionalno četvrti tim Portugalije.

Istina, Bragi baš i ne ide protiv Benfike. U susretima protiv Orlova vezala je čak šest poraza. Na poslednjih 29 gostovanja kod Benfike samo jedna pobeda i to ona u najnebitnijem takmičenju kakvo je Liga kup 2014. godine.

Ali ovog puta trener Benfike Rui Vitorija u krevet je legao sa glavoboljom. Zdravstveni bilten osakatio je njegov tim, pa u 18 zbog povreda neće biti golmana Žulija Sezara, ubitačnog špica Kostasa Mitroglua, defanzivca Aleksa Grimalda, vezista Andrea Orte, Andreasa Samarisa i Andrea Karilja, pa i našeg Andrije Živkovića, koji je zadovio jak udarac u desnu butinu, pa će na kraću pauzu.

MOZZART KVOTE

(1,35) Benfika (4,50) Braga (8,50)

Braga nema toliko problema, mada zbog povrede u timu neće biti Rikarda Fereire i Vilsona Eduarda, suspendovanog Dijega Souze, pa ni bivšeg napadača Čukaričkog Nikole Stojiljkovića, pošto je prednost dobio Paulinjo, letošnje pojačanje iz Žil Visentea. Lazar Rosić bi trebalo da bude u startnih 11 Brage.

Pitanje je ipak da li će Vitorija uspeti da nadomesti sve odlaske ovog leta, iako su na Lužu navikli da prodaju. Ovog leta međutim još nisu stigla one prave, skupocene zamene, a otišli su golman Ederson (Mančester Siti/40.000.000 evra), štoper Viktor Lindelef (Mančester junajted/35.000.000), desni bek Nelseon Semedo (Barselona/30.500.000)...

No Grimaldo, J.César, Mitroglou, Samaris, Zivkovic or Carrillo in Benfica's Liga opener tonight vs Braga, who'll miss Wilson. Expected XIs: pic.twitter.com/071PDjWPzH

U drugom meču večeri, Porto će bez Rafe Soareša (pod velikim znakom pitanja su i Miguel Lajun i Tikinjo Soareš) pokušati da veže i šestu uzastopnu pobedu nad Eštorilom. Na poslednje tri na Dragau Eštoril nije postigao ni gol.

MOZZART KVOTE

(1,18) Porto (6,50) Eštoril (13,0)

Ali, imajte na umu da Porto nije u sjajnoj finansijskoj situaciji, pa su ovog leta otišli pre svih Andre Silva (Milan/38.000.000) i Ruben Neves (Vulverhempton/17.900.000), nosioci igre iz protekle sezone. Od novih igrača - skoro niko. Oliver Tores je doduše otkupljen od Atletika za celih 20.000.000, ali on baš i nije novo lice. Potrošeno je još samo 1.000.000 evra za Vanu Alvesa, 26-godišnjeg golmana iz Feirensea.

Expected line-ups for Porto's Liga opener against Estoril at a sold-out Dragão tonight at 19.00. André Claro & Kléber at doubt for Estoril. pic.twitter.com/xewhQvUlCm