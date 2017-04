Prvo pa - Arsenalu! Ave Luka! (VIDEO)

Sipali su Englezi pohvale na račun Luke Milivojevića kao retko kada. I tako nedeljama unazad. malo koji novajlija u Premijer ligi sa ovih naših prostora mogao je da se podiči takvim tretmanom, a evo od večeras moraće da mu evidentiraju i debitantski gol koji će dodatno da pojača hvalospeve.

I to gol protiv Arsenala! Kako je samo atraktivnog rivala - i grogiranog, doduše - srpski as odabrao. Kristal Palas je rašrafio Topove na sitne delove, a Milivojevićeva uloga u svemu tome bila je kao i na prethodnim utakmicama nemerljiva, pogotovo kada se radi o defanzivi i onom "nevidljivom radu" u srcu terena.

Pogodak sa bele tačke u 68. minutu dođe mu kao jagoda na torti.

A šta tek reći za sledeći podatak: Otkako je Luka došao, i kada je bio u timu, Palas je samo jednom izgubio. Ili bolje ovako - Palas je dobio pet od šest utakmica.

Kapa dole, majstore!

PK goal for Luka Milivojevic gives Crystal Palace a 3-0 lead on Arsenal (via clippittv) pic.twitter.com/wNsctUEFQj