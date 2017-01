Prvo pojačanje Arsenala: Prošlog meseca dobio otkaz u fabrici Bentlija

Zarađivao je 400 funti nedeljno, a sada će 3.000. Naravno, to je tek početak

Možete da ga volite ili ne, ali Arsen Venger je poseban menadžer u svetu fudbala. Kada dovodi igrače ne gleda previše u cenu, niti pedigre, interesuje ga ono što vidi na delu. To se i sada pokazalo kao istinito pošto je njegovo prvo pojačanje 20-godišnji Koen Bramal. Venger je u klub doveo levog beka sedmoligaša Hednsford Tauna.

To samo on može.

Ovo pojačanje koštaće Vengera 50.000 evra, a zanimljivo je da je Bramal prošlog meseca otpušten iz fabrike Bentilija u mestu Kru gde je proglašen za tehnološki višak. Tu je zarađivao 400 funti nedeljno, sada će ih imati 3.000. I biće član Arsenala, što je daleko važnije i vrednije od plate.

Kada se prvi put pojavila informacija da će Bramal u Arsenal mnogi su se smejali misleći da je to još jedna od priča prelaznog roka koja služi za zabavu, ali je Venger doveo ovog momka iz "beton lige" i predstavio ga kao prvo pojačanje.

On će prvo igrati za tim Tobdžija do 23 godine, a imaće priliku na leto da se bori za ulazak u prvi tim.

"Neverovatno. Neverovatno. San je postao stvarnost. Ne mogu da verujem da sam ovde. Ovo je nemoguće", bile su prve reči Koena Bramala.

"Kada sam saznao da me Venger želi usta su mi se otvorila, pogledao sam u menadžera. Veoma je bilo emotivno. Nisam mogao da verujem u to. Nisam verovao. Samo sam pomislio u sebi - jes!. Zvao sam mamu koja je počela da plače kada sam joj rekao. Ovo je neverovatno i tako nerealno u ovom trenutku".

Govorio je Bramal i o prvom sastanku sa Vengerom.

"Sreo sam ga na terenu, on je top, top osoba. Odmah je bila dobra hemija između nas. Mislim da je odličan čovek i nadam se da ću da ga impresioniram", rekao je Bramal.

Ovaj 20-godišnji levi bek prvo je želeo da bude krilni napadač.

"To je bilo ludo. Došao je trener Li Mekdonald i rekao pred mojim roditeljima da ne želi da igram krilo već da me vidi na levom beku. Bilo je to novo za mene, ali mi je dao mnogo samopouzdanja".

KRAĐA NOVČANIKA

Kada je Bramal bio tek na startu karijere imao je zanimljiv slučaj. Optužio je saigrače da su mu ukrali novčanik u svlačionici. Njegov tadašnji trener u Nantviču, Deni Džonson, misli da je sve to bio nesporazum i ima objašnjenje.

"Tada je Bramal bio mlad. Nije bio mnogo puta u svlačionici. Mislim da je ušao u automobil, ostavio kopačke i auto, a novčanik stavio na krov. Verovatno mu je otac samo odvezao novčanik na krovu svog automobila", rekao je Džonson.

Kako bilo, sada će mu novčanik biti dosta puniji.

Zanimljiv izbor za prvo pojačanje Tobdžija.

