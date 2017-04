Prvo te proglase za čudotvorca, pa te izjednače, a onda nameste špic od cipele i gurnu duboko u blato

"Meni je lično smešno kada pročitam, recimo, da su Partizan i Crvena zvezda od nacionalnog interesa i da bi zato trebalo da ih finansira država. Ja potpuno razumem zašto je kod nas to tako, ali u svetu je to potpuno nezamislivo", kaže čuveni trener

Ako ste se pitali kako je Svetislav Kari Pešić postao trener, šta misli o odnosu današnje košarke i biznisa, kako gleda na vreme kada je trenirao Crvenu zvezdu i o tome šta misli o Partizanu, onda će vam sledeći redovi koje smo preuzeli iz intervjua koji je Pešić dao za sajt Bizlife.rs biti veoma zanimljivi.

Pre svega, o njegovim počecima. U KK Bosna je došao na poziv Bogdana Tanjevića. Studirao je ekonomiju, diplomirao i želeo je da radi. Ferid Bešlagić, nekadašnji ministar finansija Bosne i Hercegovine i predsednik kluba ponudio mu je da bude direktor kluba, tako da je Pešić postao prvi sportski direktor u Jugoslaviji.

"Iako nikada nisam mislio da ću se baviti trenerskim poslom, to mi je očigledno bilo suđeno. Kada je Tanjević otišao u inostranstvo bilo je jako teško naći nekog ko će ga zameniti; jednostavno, on je bio autoritet i imao je zapažene sportske rezultate. Njegov odlazak je predstavljao, na neki način, prekretnicu za klub, jer je sve moralo da se radi ispočetka, došlo je i do smene generacija i uspesi su izostali. Moj posao, kao sportskog direktora, bio je i da pronađem novog trenera. Međutim, igrači su jednog dana otišli kod predsednika kluba i rekli: 'Mi hoćemo da nas Kari Pešić trenira'. Sekretar me je pozvao i rekao: 'Pošto nisi našao nikoga, ti ćeš biti trener'. Ja sam pristao ali tu je nastao problem: nisam imao ideju kako da organizujem trening", prisetio se Pešić u razgovoru za Bizlife.rs.

U karijeri osvojio sve i svašta, sedeo je na klupi reprezentacije koja je u Indijanapolisu osvojila svetsko zlato 2002. godine, a bio je i trener Crvene zvezde.

"Ljudi koji vode tim, novinari, navijači te proglase za svojevrsnog čudotvorca, a mi u Srbiji smo specijalisti za to. Kad sam dolazio prvi put u Zvezdu, govorili su mi: 'To možeš samo ti, samo ti možeš da digneš Zvezdu'. Sledeća faza je da te stave na poziciju gde ste jednaki, onda počnu da te gaze i za kraj, dobro nameste špic od cipele da te gurnu u blato koliko god duboko mogu. Ali ja sam vrlo ponosan što sam trenirao Zvezdu; ne mogu da kažem da ne volim Partizan, igrao sam tamo ali, kad sam bio mali, otac i ja smo smo bili zvezdaši, a moj brat partizanovac. Da se vratimo na početak priče - najbolje sportske i ljudske rezultate sam postizao kada se nisam postavljao iznad igrača. Ja sam uvek bio strog trener, za mene uvek i kažu da sam zahtevan, puno tražim od sebe ali i od igrača. Mogu da razumem poraz, mogu da razumem slabu igru, da nisi motivisan, da imaš privatnih problema… Trenerski posao nije samo dva treninga dnevno i utakmica. Moraš da živiš sa tim momcima, sa njihovim problemima", iskustvo govori iz Pešića.

Tema je bila i odnos ekonomije i sporta. Pešić je u košarci pola veka. Kao igrač, a potom i kao trener. Koliko se sport za to vreme promenio, da li je danas zaista postao biznis?

"Moderni sport, ili kako mi u Srbiji volimo da kažemo 'vrhunski sport' odavno je postao biznis; i tu ne mislim samo na dva najpopularnija ekipna, fudbal i košarku, već i na sve ostale sportove. Sport nije samo ono što mi vidimo na televiziji: Đoković igra protiv Federera ili reprezentacije Srbije igra u finalu sa Amerikom za zlatnu medalju", kaže Pešić.

Vrlo brzo se nadovezao...

"Meni je lično smešno kada pročitam, recimo, da su Partizan i Crvena zvezda od nacionalnog interesa i da bi zato trebalo da ih finansira država. Ja potpuno razumem zašto je kod nas to tako, ali u svetu je to potpuno nezamislivo. Recimo, otkada su postali deo Evropske unije i Hrvati imaju problem, jer država uopšte ne finansira vrhunski sport. Ponavljam, shvatam da kod nas sport ne bi mogao da funkcioniše bez pomoći države ali, kada dođu neka bolja vremena, kada se klubovi privatizuju ili se pronađe neki drugi način za organizovanje, onda će država moći da pomaže samo, na primer, omladinski sport", rekao je Pešić.

