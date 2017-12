PSŽ neće dovoditi pojačanja u januaru, ali jedan igrač će biti kupljen…

Opet su našli način da zaobiđu finansijski fer-plej

Pari Sen Žermen je prošlog leta napravio zemljotres na svetskoj gufbalskoj pijaci. Paltili su neverovatnih 222.000.000 evra i doveli na pozajmicu Kilijana Mbapea čiji otkup će ih narednog leta ukupno koštati 180.000.000 evra. Sa 402.000.000 evra potrošenih na samo dvojicu igrača, PSŽ je duboko zagazio u crvenu zonu finansijskog fer-pleja, ali su našli načina da ga zaobiđu u slučaju Nejmara ugovorima sa raznim sponzorima iz Katara.

Međutim, narednog leta ih već očekuje otkup Mbapea što znači da neće baš imati mnogo prpostora za dovođenje pojačanja. Iako žele Sergeja Milinkovića Savića i još neke skupe igrače… Rešenje će morati da bude prodaja igrača poput Lukasa Mourea, Pastorea, Drakslera, Di Marije, Ben Arfe… Ali neki od njih imaju velike plate koje će zainteresovani klubovi teško prihvatiti. Dok se njih ne reši, PSŽ mora da miruje na zimskoj fudbalskoj pijaci.

Sportski direktor Antero Enrike je već najavio da u januaru neće biti dovođenja pojačanja i da nema ništa od dolaska Donarume ili Oblaka o čemu se spekuliše.

“Već imamo Areolu koji je budući broj jedan francuske reprezentacije. Niko ne može da kaže da tražimo golmana jer nam pojačanja na toj poziciji nisu neophodna. Nemamo potrebu za bilo kakvim pojačanjima u zimskom prelaznom roku”, rekao je Enrike.

Ali jedan igrač će ipak biti kupljen ove zime. Reč je o 20-godipnjem brazilskom vezisti Vendelu iz Fluminensea. Dogovor je već postignut, a finansijski fer-plej opet zaobiđen…

Naime, Vendela će od Fluminensea za 10.000.000 evra otkupiti jedan investicioni fond i pozajmiti ga Portu do kraja sezone. Dok se ne zatvori fiskalna godina narednog leta, PSŽ neće imati izdatke za pojačanja, a onda će 1. jula otrkupiti Vendela po istoj ceni od fonda i uračunati ga u rashode za sledeću fiskalnu godinu. To znači da se Vendelov transfer neće računati za finansijski fer-plej do leta 2019. godine.

(FOTO: Action images)