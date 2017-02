Puče još jedna stotka! Monako - mašina za mlevenje mesa (VIDEO)

Kneževi u derbiju 23. kola bolji od Nice, Radamel Falkao dao dva gola - 3:0

Pari Sen Žermen jeste prvak, ali najozbiljniji kandidat da mu uzdrma presto nije Nica, nego - Monako! Superefikasni tim iz Kneževine je u derbiju 23. runde francuskog prvenstva savladao tim sa Azurne obale i potvrdio da sasvim zasluženo drži čelo tabele - 3:0.

Tim Leonarda Žardima se na stadionu „Luj Drugi“ na najbolji način osvetio ekipi sa kojom je do danas delio prvo mesto za debal iz jesenjeg dela sezone (0:4) i sad mirno čeka gostovanje Pari Sen Žermena Dižonu. Jer, trenutno poredak na vrhu tabele je sledeći:

Monako 52, Nica 49, PSŽ 46 (meč manje).

Jedan od junaka pobede Monaka je Bendžamin Mendi. Iako mu je osnovna pozicija levi bek, letošnji novajlija iz Maraselja, plaćen 13.000.000 evra, potvrdio je da se sjajno snalazi i u ofanzivima akcijama. Po istom šablonu, momak rođen u Senegalu je ubacivanjem sa leve strane, asistirao je Valeru Žermenu i Radamelu Falkau, a oni skoro sa istog mesta zakucavali loptu u mrežu.

Prvi glavom, drugi nogom, a kad je Kolumbijac Falkao - drugi junak susreta - u 81. minutu drugi put zatresoa mrežu stadion je proključao. Bio je to ukupno 100. gol Monaka u sezoni, ako se računaju sva takmičenja. Na 38 utakmica. Svaka im čast! Po tome su druga ekipa u celoj Evropi koja je to uspela ove sezone, jer je samo sat ranije do takvog podviga stigla Barselona identičnim trijumfom nad Atletik Bilbaom.

Iako je igrala sa tri špica (Plea, Baloteli, Ejserik), Nica je bila bezopasna na gostovanju u Monte Karlu. Toliko jalova da za 90 minuta nije uputila nijedan udarac u okvir gola. U neskladu sa šampionskim ambicijama.

