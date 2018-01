Puče noga Mekartiju (VIDEO)

Horor u Premijer ligi! Gudison Park je zanemeo u 59. minutu okršaja između Evertona i VBA (1:1).

Salomon Rondon je želeo da šutira, Džejms Mekarti mu sklonio loptu s noge. Koji sekund kasnije Irac se previjao od bodova, a Venecuelanac briznuo u plač jer je polomio nogu protivniku. I to na dva mesta.

Teška i mučna scena...

Potentially a double leg break for James McCarthy. Football is cruel sometimes, wishing him all the best with his recovery. pic.twitter.com/d2qGKrp1iI