PUKLA BOMBA - Kilijan Mbape!

Zvanično potvrđen drugi najveći transfer u istoriji fudbala

Pre nekoliko minuta, Pari Sen Žermen je i zvanično potvrdio - doveli su Kilijana Mbapea!

Posle nekoliko nedelja napornih pregovora, PSŽ i Monako su postigli danas konačan dogovor oko formule za transfer. PSŽ dovodi Mbapea na pozajmicu s opcijom da otkupi ugovor na kraju sezone za 145.000.000 evra. Posle otkupa ugovora će biti potpisan ugovor do leta 2022. godine između Svetaca i Mbapea.

To Mbapeov transfer čini drugim najvećim u istoriji fudbala. Odmah iza njegovog novog saigrača Nejmara koji je plaćen 222.000.000 evra. Ali ni to nije sve, PSŽ se obavezao da će Monaku isplatiti još 35.000.000 evra kroz bonuse što transfer podiže na ukupnih 180.000.000 evropskih novčanica!

Mbape je bez prema najskuplji tinejdžer u istoriji fudbala. Došao je posle fantastične sezone u kojoj je eksplodirao u dresu Monaka i bio otkriće u evropskom fudbalu. Tražili su ga Real Madrid, Mančester Siti, Barselona, Liverul, Arsenal, Čelsi, Bajerm, ali je na kraju PSŽ brutalnom ponudom oduvao konkurenciju.

Iako Monako nije želeo da pojačava direktnog konkurenta u prvenstvu, nije mogao da odoli lukrativnoj ponudi Svetaca jer niko drugi nije bio ni blizu da ponudi nešto slično. Transfer je ubrzala i želja samog igrača da zaigra baš u Pari Sen Žermenu. Rođen je u okolini Pariza, vraća se u rodni grad i biće ljubimac domaćih navijača. A ne treba zaborvaiti ni da mu je PSŽ ponudio monstruozan ugovor vredan 15.000.000 evra po sezoni.

Čekalo se samo da PSŽ i Monako pronađu model zbog problema koje Sveci imaju sa finansijskim fer-plejom zbog velikih kupovina i pogotovo posle bombastičnog transfera Nejmara. Ipak, uspeli su da sa varijantom pozajmice zaobiđu zakone i još jednom prevare UEFA monitoring. Makar do sledećeg leta kada će morati da otkupe Mbapev ugovor i kada će morati da ispegalju finansije.

Do tada PSŽ ima dovoljno vremena da se reši nekih od skupocenih igrača poput Drakslera, Di Marije, Lukasa Moure ili Pastorea. Može nekog od njih proda i do kraja večeri. Ali nije pod pritiskom da to uradi posle ovakvog modela Mbapeovog transfera.

Mbape bi trebalo da čini udarni triling u napadu Pari Sen Žermena sa Kavanijem i Nejmarom. Spektakl može da počne! PSŽ sa napadačakim tercetom plaćenim 465.000.000 evra kreće u napad na Ligu šampiona!