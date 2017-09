Navijači Lila pali sa ograde u Amijenu – meč prekinut! (VIDEO)

Utakmica osmog kola francuske Lige 1 između Amijena i Lila je prekinuta, pošto je nakon vodećeg gola gostujućeg tima pukla ograda, a dvadesetak navijača gostujućeg tima palo sa visine nešto niže od dva metra.

Ipak, prema prvim informacijama nema ozbiljnije povređenih u ovom incidentu, dok su najgore prošli oni koji su se našli u prvim redovima, s obzirom da su ostali pali preko njih.

Meč je automatski prekinut, a u toku je sastanak organa bezbednosti, nakon kojeg će se znati da li će i kada će meč biti nastavljen. Lil je u 15. minutu vodio golom Fodea Balo Turea.

Lille's fans celebrated so hard that the stadium barrier collapses. Initial reports suggest - thankfully - that no one is seriously injured. pic.twitter.com/5WX9ifNDwC