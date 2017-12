Pusti statistiku kad igra Teodosić

Dok Rivers hvali srpskog pleja

Neko ko nije gledao utakmicu rekao bi da je Miloš Teodosić imao loše veče. Ubacio je osam poena, ali uz šut iz igre dva od devet, doduše i šest skokova i šest asistencija. Međutim, Dok Rivers ističe da statistika ne može da objasni koliko je veliki uticaj Teodosićeve igre na igru LA Klipersa.

"Znam da njegova statistika izgleda užasno, ali on je igraš koji pravi razliku. Neverovatno je vešt, sjajan je šuter, pogađa kad je najpotrebnije", hvali svog pleja Rivers.

Kako i ne bi - Teodosić još nema poraz u NBA ligi. Sve utakmice koje je igrao Klipersi su dobili. Nije to slučajno. Ma šta rekla statistika.

"Na poluvremenu je promašio svih šest šuteva, ali sa njim na parketu mi smo napravili plus 10. Ne zanima me statistika, ne zanimaju me brojke. Zanima me šta igrač donosi na teren, a on nama mnogo donosi", jasan je trener Klipersa.