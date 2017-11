Puter odbrana, slab šut i loše veče Vilijams Gosa - Alba uništila evropsku nadu Partizana

Marijus Grigonis u prvom, a Denis Kliford i Spenser Baterfild u drugom poluvremenu sekli su odbranu Partizana kao puter i gosti su zaista vrlo lako došli u situaciju da potpuno kontrolišu stvari na terenu. Sve je zavisilo samo od njih

Partizan nije uspeo. Niti se revanširao Albi za ubedljiv poraz u Berlinu, niti je oživeo nade za plasman u narednu fazu Evrokupa. Nemački klub još jednom je ubedljivo slavio sa 96:80 (21:19, 33:21, 19:18, 23:22) ovaj put u hali Pionir u meču šestog kola.

To je beogradskim crno-belima bio peti poraz u Evrokupu i trebalo bi da se desi čudo pa da Partizan uđe opet u borbu za prolaz dalje. Ili čudo, ili da crno-beli počnu konačno da igraju odbranu. Mada bi se i to moglo nazvati pravim čudom, s obzirom na to kako ovaj segment izgleda od početka sezone. Deo publike je rekao svoje u finišu meča kad je počeo da skandira "Difens" po uzoru na NBA navijače.

Marijus Grigonis u prvom, a Denis Kliford i Spenser Baterfild u drugom poluvremenu sekli su odbranu Partizana kao puter i gosti su zaista vrlo lako došli u situaciju da potpuno kontrolišu stvari na terenu. Sve je zavisilo samo od njih.

Jedino što je koliko-toliko pozitivno bilo za Partizan je još jedna dobra mini-rola Marka Pecarskog u drugom poluvremenu. Publika ga je nagradila aplauzom prilikom izlaska iz igre, a odluku trenera Miroslava Nikolića da ga izvede ispratila je zvižducima.

Glavni uzroci loše igre crno-belih pre svega u prvom poluvremenu, pored naravno kvaliteta gostiju iz Berlina, je sada već standardno slaba partija u odbrani maltene cele ekipe, ali i izdanje Najdžela Vilijamsa Gosa.

Najbolji igrač Partizana u dosadašnjem toku sezone večeras je podbacio prvi put od dolaska u beogradski tim. Šut ga nije služio, a protivnička odbrana našla je način da neutrališe. Prve poene dao je tek četiri minuta pre kraja druge četvrtine. Jednostavno, moralo je i to da se desi jednom, jer ovaj momak igra po 30 i kusur minuta svaki put.

Problem je što nije bilo nekog drugog da povuče pogotovo u završnici prvog poluvremena kada je Alba i došla do velikih 14 poena prednosti (54:40). A nije delovalo na početku da će biti tako. Partizan je u šuterskom smislu lepo započeo veče, Vanja Marinković pogodio je dve, a Mihajlo Andrić jednu trojku. Ekipi trenera Garsije Renesesa, međutim, nije trebalo mnogo vremena da pronađe ritam u oba smera.

U napadu je posebno raspoložen bio Litvanac Marijus Grigonis koji je u prvih 20 minuta "spakovao" 15 poena. Finiš prvog dela meča pripao je 216 centimetara visokom Denisu Klifordu koji je radio šta je hteo pod košem domaće ekipe.

A šta tek reći za Partizanvu odbranu? Kada primiš 54 poena za poluvreme jasno je da su ti šanse za pobedu svedene na minimum teorije. Jasno je da je Alba kvalitetnija ekipa od većine timova u ABA ligi protiv kojih Partizana igra svake nedelje, ali igra u odbrani nije samo stvar kvaliteta već i borbenosti i želje.

Stvari se nisu pomerile sa mrtve tačke ni u drugom poluvremenu. Partizan nije imao snage, a Alba je nastavila u istom ritmu. Ako je i bilo neke dileme, otklonio ju je Spenser Baterfild pogotkom za plus 23 (68:45). Sekvenca od tri minuta dobre odbrane crno-belih bila je dovoljna samo da se koliko-toliko sačuva ponos. Prišao je Partizan na minus 11, ali je to bilo sve.

Najefikasniji u pobedničkom sastavu bili su Grigonis i Baterfild sa po 20 poena. Kod Partizana Marinković je ubacio 18, a Miler 16 poena.

PARTIZAN - ALBA 80:96 (19:21, 21:33, 18:19, 22:23)

Dvorana: Aleksandar Nikolić, Beograd.

Gledalaca: 4.300

Sudije: Jakub Zamojski (Poljska), Amit Balak (Izrael), Torkild Rodsand (Norveška).

PARTIZAN: Miler 16 (6as), Vilijams Gos 4 (6as), Aranitović 4, Marinković 18, Veličković 10 (7sk), Tomić -, Pecarski 5, Gavrilović 3, Andrić 3, Semjuels 9, Stevanović 2, Šalić 6.

ALBA: Saibu 2, Siva 13, Hunt -, Šnajder 2, Vargas 1, Grigonis 20, Radosavljević 3, Nikić -, Baterfild 20, Kliford 14, Sikma 14, Peno 7.

Grupa C

Utorak:

Partizan - Alba 80:96

/Marinković 18 - Grigonis, Baterfild 20/

Sreda:

18.30 (1,10) Lokomotiva Kubanj (23,00) Limož (7,50)

20.30 (1,55) Bilbao (14,5), Lijetuvos Ritas (2,70)

(FOTO: Star Sport)