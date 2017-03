Ofanzivac Bajerna na meti trofejnog italijanskog kluba

U celoj priči oko povlačenja Filipa Lama i Ćabija Alonsa, izgubile su se negde tvrdnje Brazilca da je nesrećan u Bajernu i da razmišlja o odlasku.

Podsetimo, Kosta je u intervjuu Bildu pre nekoliko nedelja otkrio da ga ne raduje činjanica da često sedi na klupi i da će ovog leta razmisliti o daljoj karijeri u Nemačkoj. U istom obraćanju krilni fudbaler je potvrdio konatakte s pojedinim timovima iz Engleske i Španije, međutim, najnovije informacije iz Italije govore da je Juventus trenutno najozbiljniji u nameri da angažuje ofanzivca Bavaraca.

Kosta, istina, igra standardno poslednjih nedelja u Bajernu, ali je Frank Riberi, koji je donedavno bio povređen, ipak u prednosti u odnosu na Brazilca. Dobro obavešteni izvori iz Nemačke podsećaju i da je Karlo Ančeloti bliži nameri da sve više koristi i oporavljenog Konana Kingslija tako da za Brazilca dugoročno nema mesta.

Kalčomerkato, koji je preneo informaciju o interesovanju Juventusa, podseća da je posle pomenutog intervjua Kostin odnos sa upravom Bavaraca zahladneo i da je to baš karta na koju igra i Stara dama.

„Bio je to očajnički pokušaj Daglasa Koste da nam kaže da zaslužuje više novca. Može to da uradi još deset puta, neće dobiti novi ugovor“, poručio je predsednik Bajerna Uli Henes.

S obzirom da su karte otvorene ne treba da nas čudi ukoliko na leto iz Torina stigne zvanično pitanje za čelnike Bajerna - quanto costa Douglas Costa?

