Rad traži smene u FSS!

Fudbaslki klub Rad zatražio je od čelnih ljudi fudbalskog saveza Srbije da podnesu ostavke. Građevinari su nezadovoljni tretmanom i odnosom od strane vodećih fudbalskih struktura, kao i medijskom hajkom, koja je, kako kažu, u proteklom periodu bila usmerena prema njihovom klubu.

Uprava FK Rad se javnosti obratila na vanrednoj konfereniciji za medije, na kojoj je nakon pročitanog saopštenja, na raspolaganju novinarima bio generalni direktor Uroš Tošić. Saopštenje prenosimo u celosti:

„U saopštenju ćemo se osvrnuti na nekoliko slučajeva i situacija kroz koje je proteklih godina prošao FK Rad, bez bilo kakvog vida podrške i razumevanja FSS.

- Po odluci FSS za sezonu 2016/2017 SLS svi klubovi su morali da imaju refelktore, i po istoj toj odluci, oni koji ih nisu završili nisu mogli da igraju na svom stadionu nego su morali da traže alternativu igranja na drugim stadionima.Nakon završenih temelja, prvi stub na stadionu „Kralj Petar Prvi“ na Banjici postavljen je 16.02.2016. „Građevinari“ su na ovaj način ispunili i poslednji uslov za takmičenje u Super ligi Srbije, a reflektori su svoju premijeru imali 10. avgusta u 4. kolu protiv Radnika iz Surdulice. Dakle, uslov je bio da se reflektori moraju imati, FK Rad ih je sagradio sopstvenim sredstvima, a onda je FSS pored te odluke dozvolio da Spartak iz Subotice i OFK Bačka, nakon nekoliko odigranih kola ipak igraju na svojim stadionima, iako nisu imali reflektore.

- Prvotimac FK Rad Njegoš Petrović (1999.) koji je jedan od najvećih talenata ne samo Rada, već i Srbije, koji je inače prošao Omladinsku školu Rada, povredio se dok je branio boje omladinske reprezentacije Srbije tokom kvalifikacionog duela sa selekcijom Švedske (14.11.2016.). Ustanovljeno je da se radi o težoj povredi ligamenata, koja je zahtevala operaciju, a nakon toga višemesečni oporavak. Kompletne troškove (odlazak i smeštaj u Rimu, operaciju, povratak u Beograd i dalji oporavak) platio je FK Rad. Niko iz FSS nije pozvao da pita o kakvoj povredi je reč i da li im je potrebna bilo kakva pomoć.

- Tokom svakog prelaznog roka po kuloarima se spekuliše o tome koji igrač FK Rad će da pojača direktne rivale. U zimskom prelaznom roku koji je iza nas, pominjao se prelazak Nikole Maraša u redove Crvene zvezde, a ne tako davno i u „crno – beli“ tabor. Zbog svega što se prethodnih godina događalo, kada su igrači Rada odlazili u timove koji su konkurencija, stav „građevinara“ je odavno dobro poznat, a on glasi da FK Rad nije omladinska škola Crvene zvezde i Partizana i da nema nameru da prodaje igrače i pojačava klubove koji su mu direktni rivali u takmičenju Super lige Srbije. Da li je celokupno ponašanje FSS prema FK Rad na neki način pritisak na ovaj klub da mora da prodaje igrače svojim rivalima?

- Predsednik FSS Slaviša Kokeza početkom februara ove godine obišao je klubove: Crvenu zvezdu, Partizan i Čukarički koji su se u tom trenutku nalazili na zimskim pripremama na Kipru pred nastavak prolećnog dela šampionata. Kokeza je u Limasolu upriličio večeru sa čelnim ljudima tih klubova. Samo nekoliko kilometara dalje, u Aja Napi, boravila je ekspedicija FK Rad, kao i članovi uprave. Niko od njih nije dobio poziv da prisustvuje večeri.

- Samo četiri dana pre nastavka prolećnog dela SLS, zbog neizmirenih obaveza, račun FK Rad našao se pod blokadom. Čelni ljudi zamolili su FSS da im izađe u susret i na pozajmicu da 20.000 evra, kako bi mogli da regulišu sve obaveze i nastave sa registracijom igrača uz garanciju da će im novac biti vraćen u roku od 14 dana, budući da je Radu sledio siguran priliv novca od transfera bivšeg igrača Luke Milivojevića iz Olimpijakosa u Kristal Palas. „Građevinari“ nisu naišli na razumevanje, ali su ipak do kraja prelaznog roka (17.02.2017.) uspeli da izađu iz blokade. Poznato je da je FSS na zajam pojedinim klubovima davao i veće sume novca od one koju su tražili čelni ljudi Rada.

- Vrhunac bezakonja, potpuno protivpravno i protiv pravilnika FSS, FK Novi Pazar i FK Borac iz Čačka uspeli su da registruju igrače uprkos zabrani Disciplinske komisije, a da prethodno nisu izmirili sve obaveze prema bivšim igračima i trenerima.

Takođe, može da se spomene i slučaj bivših igrača FK Jagodina, Nemanje Arsenijevića, Milana Đurića, Miloša Lepovića i Milana Milinkovića, koji su nezadovoljni odlukom Disciplinske komisije FSS da poništi dvomesečnu suspenziju nekadašnjem superligašu i dozvoli im registrovanje novajlija, izašli u javnost i ispričali kroz šta su sve prošli.FK Rad napominje da nema ništa protiv pomenutih klubova sa kojima je uvek imao korektnu sportsku saradnju, ali navodi ove primere na osnovu kojih postavlja pitanje zbog čega pravila FSS nisu ista za sve?

- Iako se FK Rad već javnosti obratio saopštenjem povodom događaja nakon utakmice sa Partizanom koja je odigrana u okviru 22. kola Super lige Srbije, 19.02.2017. godine na stadionu „Kralj Petar Prvi“ na Banjici, medijska hajka je nastavljena.Tokom postojanja FK Rad, nekolicina fudbalera različitih rasa i nacionalnosti nosila je dres tima sa Banjice, Fabio Silva, Patrik Frajdej, Predrag Luka i drugi.Niko od njih nikada nije imao bilo kakav problem sa navijačima Rada i navijačkom grupom „Junajted Fors“ koja ove godine obeležava tridesetogodišnjicu od osnivanja. Što govori u prilog da na Banjici nije bilo rasizma, nego da je to bio odgovor navijača na kontinuirano provociranje igrača Evertona.

I u ovom slučaju nije poštovan pravilnik FSS, precizno član 85. u kojem se navodi da je najstrožija kazna za ovo delo tri utakmice igranja pred praznim tribinama, a FK Rad je kažnjen sa još dve utakmice bez svojih pristalica na gostovanjima.

Pod članom 85. navodi se:

Svako ko pre, za vreme ili posle utakmice javno vređa ljudsko dostojanstvo nekog lica ili grupe lica na bilo koji način, uključujući vređanje po osnovu boje kože, rase, verske ili etničke pripadnosti, ističe simbole koji označavaju netrpeljivost, ili pokazuje vidove ekstremističke ideološke propagande, kazniće se.

Dakle, nebitno je ko se vređa i na kojoj osnovi, sve uvrede su jednake, nisu ništa manje jedna od druge i svako vređanje bi trebalo da se kažnjava. Po čemu onda neko odlučuje i kvalifikuje šta je teži oblik, a šta lakši? Da se ovaj član pravilnika ne poštuje uopšte, navešćemo nekoliko primera.

Utakmica Čukarički – Partizan (20. kolo), navijači FK Partizan vređali glavnog arbitra Milorada Mažića.

Utakmica Partizan – Metalac (25. kolo), navijači FK Partizan razvili uvredljive transparente na račun arbitra Maja Vujovića .

Utakmica Voždovac – OFK Bačka (26. kolo), navijači FK Voždovac oponašanjem majmunskih krika vređali tamnoputog igrača protivničkog tima.

Utakmica Voždovac – Partizan (četvrtfinale Kupa Srbije), navijači FK Voždovac na rasnoj osnovi vređali fudbalera Partizana Evertona.

Navijači C. zvezde na gotovo svakoj utakmici svog kluba imaju uvredljive transparente upućene FSS i UEFA.

Iz svega ovoga proizilazi zaključak da FSS ima dvostruke aršine prema klubovima i da i sam Arbitražni sud ne poštuje disciplinska pravila FSS.

- Iako je praksa u prošlosti pokazala da klub koji uloži žalbu na kaznu, dobije njeno smanjenje, FK Rad to nije bilo omogućeno. Kada je komisija za žalbe razmatrala odluku, iako nisu članovi pomenute komisije, sastanku su prisustvovali direktor SLS Vladimir Bulatović, kao i generalni sekretar Fudbalskog saveza Srbije Jovan Šurbatović koji su direktno uticali na odluku da se kazna ne ublaži.

Još ćemo kao primere navesti da su, nakon jednog od večitih derbija, kada su bili neredi na tribinama i velika tuča u kojoj je bilo mnogo povređenih, C. zvezda i Partizan kažnjeni sa po jednom utakmicom igranja bez publike.

Na utakmici Rad – Metalac na Banjici u okviru 15. kola SLS šef stručnog štaba gostujućeg tima Nenad Vanić pozivao je svoje igrače da napuste teren i napravio prekršaj koji po članu 68. disciplinskog pravilnika FSS mora da se sankcioniše. Nakon ovoga, takođe niko od nadležnih organa nije reagovao.

Član 68.

Igrač ili fudbalski radnik koji nagovara tim da iz bilo kojih razloga napusti teren ili ne započne određenu igru, kazniće se:

• zabranom igranja u trajanju od šest meseci do godinu dana, odnosno:

• zabranom vršenja funkcija u trajanju od šest meseci do jedne godine, a u ponovljenom ili težem slučaju:

• zabranom igranja od jedne do dve godine, odnosno

• zabranom vršenja bilo kakve aktivnosti koja je u vezi sa fudbalom.

Ako se prihvati nagovaranje i teren napusti do tri igrača, a ostali nastave igru, igrači koji su napustili teren, kazniće se:

• zabranom igranja u trajanju od šest meseci do godinu dana.

Ako teren napuste najmanje četiri igrača, ili tim ne otpočne igru, kazniće se za prekršaj učinjen u prvenstvenim takmičenjima:

• igrači zabranom igranja u trajanju od šest meseci do godinu dana,

• a tim oduzimanjem od tri do devet bodova, odnosno od tri do devet negativnih bodova. za prekršaj učinjen u Fudbalskom kupu Srbije:

• igrači zabranom igranja u trajanju od šest meseci do godinu dana,

• a tim, odnosno klub, novčanom kaznom, ili isključenjem iz budućih takmičenja.

- Novo rukovodstvo FSS uvelo je pravilo da se 2% od transfera svakog igrača daje Fudbalskom savezu Srbije za razvoj omladinskog fudbala. FK Rad niko ne pomaže. Ovaj klub ima veliku omladinsku školu sa mnogo talenata, međutim zgrada te škole je daleko od normalnih uslova za funkcionisanje. Podsetimo, nekolicina fudbalera koji su sada u „A“, kao i u mladoj reprezentaciji Srbije ponikli su upravo u omladinskoj školi FK Rad.

- Takođe, uvedena je i nova, razvojna liga „B“ timova za čije učešće je potrebno izdvojiti 120.000 dinara po utakmici. Još jedan način da se uzima i zarađuje od klubova, jer toliko novca nije potrebno da bi se platila organizacija jedne utakmice. Umesto da FSS pomaže klubovima, on im uzima i ono poslednje što imaju.

- FSS zakazao je prijateljsku utakmicu između reprezentacija Ukrajine i Srbije u novembru prošle godine dok je trajao rat između Ukrajinaca i Rusa koji žive u toj zemlji. Bila je to skandalozna ideja i odluka FSS. To bi bilo isto kao da je za vreme rata između Hrvatske i Srbije, reprezentacija Rusije gostovala u Zagrebu na prijateljskoj utakmici sa Hrvatskom. Na celu sramotu tog slučaja, desilo se i to da su navijači Ukrajine na tribini zapalili srpsku zastavu.“

- Na koji način objasniti postupak FSS da se imena sudija koji su deligirani za utakmice objave na zvaničnom sajtu, pa u kratkom roku budu promenjena? A zatim se klubovi orkestrirano oglašavaju sa identičnim saopštenjima koji je verovatno napravljen u FSS.

- Još jedan od bezakonja primer je i našeg fiziterapeuta koji je nedavno bio pozvan u reprezentaciju uzrasta do 20 godina starosti i njegovo ime se našlo na spisku putnika. Dan pred okupljanje reprezentacije javljeno mu je da zbog nedostatka finasija on ne može da putuje, ali su ipak umesto njega poveli drugog fizioterapeuta.

Zaključak:

FK Rad je bio prvi koji je hteo promene u FSS misleći da će se mnoge stvari promeniti na bolje. S' obzirom na to da se ništa nije promenilo, da je situacija još gora i da u FSS vlada bezakonje, FK Rad ovim putem, preko medija, jer drugi način komunikacije sa organima FSS ne postoji, traži od predsednika Slaviše Kokeze i rukovodstva FSS da podnesu ostavke", stoji u saopštenju FK Rad.