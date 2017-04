Rad tražio smenu Kokeze, skupština FSS odbila predlog

"Rad je prvi bio za smenu prethodnog rukvodstva i nažalost, kajemo se", naveo je direktor fudbalskog kluba Rad Uroš Tošić

Veličina slova A A A

Direktor fudbalskog kluba Rad Uroš Tošić tražio je na Skupštini Fudbalskog saveza Srbije (FSS) da se glasa o smeni predsednika Slaviše Kokeze, ali su delegati skoro jednoglasno podržali predsednika FSS.

"Predlažem da vidimo da li predsednik FSS ima poverenje delegata, da se glasa, pozivam se na njegove prethodne reči da se 25. aprila to proveri", rekao je Tošić delegatima Skupštine u Staroj Pazovi, a prenosi Beta.

Sednicom je predsedavao predsednik regiona Istočne Srbije Novica Tončev, koji je rekao da je Tošić morao na vreme da traži promenu dnevnog reda, ali je ipak dozvolio glasanje. Tončev je pozvao delegate da glasaju ko je za to da Kokeza ostane predsednik, a samo je jedan delegat bio protiv.

Skupštini nije prisustvovao predsednik FSS Slaviša Kokeza.

Tošić je rekao da u radu FSS ima mnogo "licemerstva, bezakonja i nepravilnosti".

"Rad je prvi bio za smenu prethodnog rukvodstva i nažalost, kajemo se", naveo je Tošić.

On je podsetio da je njegov klub početkom aprila u saopštenju tražio smenu celog rukovodstva FSS i naveo da se predsednik Kokeza nije pojavio na dogovorenom sastanku.

"Odgovorio nam je kroz medije, rekavši da nam je pomogao što se tiče statusa kluba, to je tačno, ali to je uradio kada još nije bio predsednik, nego je bilo prijateljski, to nema veze sa sadašnjom funkcijom. Rekao je da nam je Savez platio reflektore, što nije tačno. Dali su nam lampe i sijalice, a ostalo smo sami finansirali, 400.000 evra. Na kraju je ispalo da i ne moramo da imamo reflektore jer neki klubovi bez njih igraju", rekao je Tošić.

On je upitao i po kojem članu je Rad kažnjen sa pet utakmica bez publike, posle vredjanja na rasnoj osnovi fudbalera Partizana Evertona Luiza, kada po pravilu za takve prekršaje sledi kazna od tri meča.

"Živo me zanima koliko će Partizan sada da kazne, posle onih povika 'pola Mađar pola ustaša'. Oni moraju biti kažnji 10 minuta se to pevalo, a na stadionu Rada čuli su se majmunski krici pet minuta. Jedva čekam da vidim kako ćete kazniti Partizan. Ili kažnjavajte sve a ako nećete nemojte ni nas", rekao je on i nabrojao brojne incidente i povike navijača tokom utakmica u Superligi Srbije upućene protivničkim igračima, FSS i UEFA.

(FOTO: Starsport)