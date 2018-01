Radičević za MOZZART Sport: Nisam ovo planirao

"Zvezda je veliki klub, veliko ime. Nadao sam se da će biti drugačije. Najlepše je igrati u svojoj zemlji. Na najvišem nivou košarke", kaže sada već novi košarkaš Gran Kanarije

Karte su se tako namestile.

Tako može da se opiše period koji je Nikola Radičević proveo u Crvenoj zvezdi. Po dolasku je potpisao trogodišnji ugovor. Bio je to znak da je on dugoročno rešenje crveno-belih. Na pripremama je bio jedan od najboljih igrača. I sam Dušan Alimpijević je istakao da je Nikola zaslužan za dobar start mnogih igrača koje je razigrao.

Međutim, kasnije je došla prvo povreda, pa malo slabije igre i na sve to i ubacivanje Dejana Davidovca i Dilana Enisa na poziciju plejmejkera.

Radičević se borio za svoje mesto, a tu borbu presekla je ponuda Gran Kanarije, ekipe iz najjače evropske lige sa trenerom Luisom Kazimirom na čelu. Sa njim je Radičević već sarađivao u Sevilji.

Morao je da donese odluku.

"Stigla je ponuda u četvrtak, petak. Sve se desilo jako brzo. Seo sam, razmislio, razgovarao sa ljudima i iz jednog i drugog kluba. I odlučio da je za mene najbolje da odem u Španiju. To je pre svega bila igračka odluka", rekao je Radičević za MOZZART Sport tik pre poletanja u Španiju.

On je od meča s Baskonijom veći deo vremena provodio van tima. To je svakako bio jedan od razloga što je izabrao transfer u tim sa Kanarskih Ostrva.

"Svakom igraču je teško da sedi pored terena pa je tako bilo i meni. Pričao sam sa predsednikom kluba i trenerom. Odlučili su da me stave sa strane i da se ja kroz trening namećem. Ovo nisam planirao, ali dobro, karijera je predamnom, možda će se priča jednom nastaviti".

Da li mu je žao što je napustio klub iz Srbije koji se takmiči u Evroligi? Imao je dobru priliku da igra na najvišem nivou, mada i ova koja ga čeka nije uopšte loša.

"Klub i ja smo našli zajednički jezik. Naravno da mi je žao. Sve je to sport. Zvezda je veliki klub, veliko ime. Nadao sam se da će biti drugačije. Najlepše je igrati u svojoj zemlji. Na najvišem nivou košarke. Karte su se tako namestile. Imao sam potpisan ugovor na tri godine, planirao sam drugačije".

Sada će imati priliku da igra u Gran Kanariji. Šta je bio glavni razlog odabira ovog kluba? Minuti u igri?

"Ne idem u Gran Kanariju da i tamo ne bih igrao. Poznajem dobro trenera, sa njim sam radio i u Sevilji. Znam šta me čeka. Nisam želeo da idem iz Zvezde po svaku cenu. Ovo je bila odluka sa igračkog aspekta. Nadam se pre svega da ću se u Gran Kanariji ´igrački vratiti´, rekao je Radičević za naš sajt pre nego što se ukrcao na avion za Španiju.

