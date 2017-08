Radičević za MOZZART Sport: Porzingisu je drago što sam prešao u Zvezdu

“Mi smo čak i draftovani iste godine, Kristaps, Vili Ernangomez i ja. Kristaps mi je sjajan drugar. Sa njim sam još u kontaktu“, kaže plejmejker Crvene zvezde

Otišli su Stefan Jović i Nejt Volters, a za sada je na mestu plejmejkera Crvene zvezde stigao Nikola Radičević koji je potpisao ugovor na tri godine. Momak koji je 2015. godine draftovan kao 57. pik od strane Denver Nagetsa biće zaslužena za organizaciju igre.

U razgovoru za naš sajt kaže da je u Zvezdu stigla “španska škola”, obećava atraktivnu i brzu košarku i ističe da je spreman za sve izazove.

U suprotnom ne bi oblačio crveno-beli dres.

“Čast je biti igrač Zvezde, ali i obaveza da treniram još jače, da igram dobro i da se trudim. Sigurno da znamo šta znači Zvezda u Srbiji, velika čast za mene“, kaže Radičević za naš sajt.

Koliko si uspeo da stigneš da se upoznaš sa novim saigračima. Da li si neke poznavao?

„Jesam. Neke od saigrača sam znao i od ranije poput Dangubića, Dobrića, Kešelja, Jovanovića. Tako da u suštini znao sam dosta momaka. Ove mlađe iz FMP-a nisam, ali ono što sam imao prilike da pričam sa njima to su stvatno sjajni momci. Generalno su sve dobri igrači i nema sumnje da ćemo imati istu takvu komunikaciju i atmosferu“.

Ti si neko ko će da igra na možda i najodgovornijoj poziciji na terenu. Za sada si prvi plej. Kako se osećaš? Ima li pritiska?

„Ne osećam nikakav pritisak. Naravno da postoji velika doza odgovornosti, prvenstveno zbog pozicije koju igram, drugo i zbog načina na koji Zvezda želi da igra i zbog onoga što igranje za Zvezdu nosi. Želite da osvajate trofeje i igrate svaku utakmicu maksimalno. Imam veliku odgovornost, ali spreman sam. Da nisam spreman, sigurno se ne bih odlučio na ovaj korak. Tu sam da naporno radim. Da se trudim i da zaradim poverenje trenera“.

Ako se navijači Zvezde pitaju šta mogu da očekuju od novog plejmejkera, kakav stil igre, šta bi im odgovorio?

„Stil igre će zavisiti dosta od toga kako će se ekipa postaviti, to jeste kakav bude sistem. Levoruk sam, ali to je manje bitno volim ja da prodirem i levo i desno. Volim da igram brzo u tranziciji, dolazim iz Španije. Pet godina sam bio tamo, mogu da kažem da sam neka vrsta španske škole. Tamo sam naučio seniorsku košarku, tako da volim da igram brzo. I to je nešto što ću se truditi da donesem uz to što trener bude tražio“.

U Španiji si igrao ACB ligu koja je najjača u Evropi. Igrao si u Letnjol ligi. Koliko će ti to značiti sada za Evroligu?

„Značiće puno. Igrao sam i Evrokup sa Seviljom dve godine, igrao sam najjaču ligu u Evropi, igrao sam protiv timova kao što su Real, Barselona i u tim utakmicama sam osetio tu čvrstinu koju će doneti Evroliga. To će biti nešto novo za mene, ali kao što sam ti i rekao, da ne osećam da sam spreman za viši korak u karijeri sigurno ne bih došao ovamo. Imam iskustva“.

Igrao si i sa nekim igračima kao što je recimo Kristaps Porzningis, današnja pa može se reći zvezda NBA lige koja nastupa za Njujork Nikse.

„Igrao sam, tako je. Igrao sam sa Porzingisom, Ernangomezom, Satoranskim koji je sada u Vašingtonu. Sa dosta igrača. Mi smo čak i draftovani iste godine, Kristaps, Vili i ja. Kristaps mi je sjajan drugar. Sa njim sam još u kontaktu“.

Šta ti kaže Porzingis?

„Drago mu je, drago mu je što sam napravio iskorak u mojoj karijeri. Nada se i da ćemo jednog dana igrati tamo (u NBA prim.aut) jedan protiv drugog“, završava Nikola kroz osmeh razgovor za naš sajt.

Ako bude pokazao šta zna u dresu Zvezde, put ka NBA snu mu neće biti tako dalek kao što je možda u ovom momentu.

Vreme je da pokaže od čega je sazdan.