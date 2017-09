Dudin način: Legende ispratile veličanstvenog Ivkovića u penziju

Tužan dan za košarku, odlazak u penziju jednog od najvećih ljudi koje je ovaj sport imao u Evropi i svetu

"Sada kada je kraj blizu,

i kada se spušta zavesa,

prijatelji, reći ću jasno,

izneću svoj slučaj, u koji sam siguran.

Živeo sam život punim plućima,

putovao sam svakim autoputem,

ali važnije, mnogo važnije od toga,

radio sam to na svoj način".

Kao što kaže čuvena pesma Frenka Sinatre "I did it my way" Dušan Duda Ivković je uvek radio na svoj način. I nije čudo što je upravo ta pesma bila uvod u sve što smo večeras videli.

Ali, morao je da se dogodi i taj dan, danas je i zvanično otišao u penziju. Nažalost. U tu čast u Pireju je organizovan oproštajni prijateljski duel, humanitarnog karaktera, između Olimpijakosa i Dudinih zvezda prilikom kog je odano priznanje za životno delo čuvenog Dude Ivkovića.

Dudin oproštaj ispratile su legende košarke i sporta kao što su Predrag Danilović, Žarko Paspalj, Jure Zdovc, Dino Rađa, Aleksandar Đorđević, Dragan Tarlać, Dražen Dalipagić, Dejan Tomašević, Zoran Čutura, Nenad Krstić, Milan Tomić, Branislav Prelević, Teodoros Papalukas, Panajotis Fasulas, Željko Obradović, Dimitris Itudis, Novak Đoković i mnogi drugi.

Ne možemo, a da ne konstatujemo da bi bilo mnogo lepše da je ovaj meč organizovan u Beogradu, a ne Atini. No, šta je tu je. Dvorana je bila solidno ispunjena, kada već nismo mi, Grci su dostojno ispratili Dudu u penziju.

Meč je završen na 28 sekundi pre kraja, simbolično jer je to broj trofeja koje je osvojio u karijeri. Zista da ostanete bez teksta...

Naravno, ovaj meč nije mogao da prođe bez legendarnog Željka Obradovića, Dudinog kuma.

"Žao mi je što smo ovde i što Duda napušta košarku. Ali, siguran sam da će nastaviti da se bavi košarkom i da ćemo svakoga dana pričati o tome. On je bio moj učitelj, kada me je pozvao u nacionalni tim to je bilo nešto posebno. Tada je sve počelo. Hvala ljudima u Olimpijakosu koji su pripremili ovu utakmicu u čast Dude, da učine posebnim njegov kraj karijere", rekao je Obradović.

Miloš Teodosić nije mogao da prisustvuje ovom meču, ali je imao poruku.

"Žao mi je što neću moći da budem na poslednjoj utakmici velikog šmekera i najvećeg trenera u Evropi. Duda je uticao na to što sam danas i za to sam mu beskrajno zahvalan!", rekao je Teo.

Imao je i Vasilis Spanulis šta da kaže.

"Šta god da kažem o Ivkoviću, mom treneru, neće biti dovoljno. On je neprocenjiva vrednost košarke! I to ne samo zbog pregršt trofeja nego i zato što je stvarao nas igrače, ali i kubove. Hvala mu na svemu!".

Čuveni srpski košarkaški stručnjak postao je prvi trener koji je dobio specijalnu nagradu “Legenda Evrolige” i tako postao prvi trener sa takvom titulom. Ušao u društvo legendi poput Dimitrisa Dijamantidisa, Šarunasa Jasikevičijusa, Huana Karlosa Navara, Tea Papalukasa, Ramunasa Šiškauskasa i Mirsada Turdžana koji su kao igrači dobili nagradu Evrolige. Našao je Ivković i svoje mesto u Košarkaškoj kući slavnih gde će biti primljen.

Što se tiče same utakmice bilo je dosta lepih poteza, šuteva za tri poena, a posebno je interesantno da je Pero Antić bio veoma raspoložen za tri poena, pogodio ih je tri u nizu, a dobri su bili i Marko Kešelj i Nikola Milutinov. No, rezultat i dešavanja na parketu nisu bili u prvom planu.

Zvezde Dušana Ivkovića:

Tomas Ertel, Nikos Zizis, Dario Šarić, Marko Kešelj, Pero Antić, Bogdan Bogdanović, Lazaros Papadopulos, Kostas Slukas, Stefan Marković, Vasilije Micić, Furkan Korkmaz, Viktro Hrijapa, Džon Dibler, Kajl Hajns, Boban Marjanović.

Ivković je igračku karijeru počeo u Radničkom sa Crvenog Krsta, a trenersku u Partizanu davne 1978. godine. Od tada pa do danas sedeo je i na klupama CSKA, PAOK-a, Olimpijakosa, Vojvodine, Arisa, Anadolu Efesa, kao i na klupama reprezentacija Jugoslavije i Srbije.

Osvojio je kao selektor srebro na Olimpijskim igrama, tri zlata na Evropskim prvenstvia, jedno srebro na Evrobasketu i jedno Svetsko zlato. Kao pomoćnik trenera ima srebro sa Olimpijskih igara, zlato i bronzu na Evropskim prvenstvima i zlato i bronzu na Svetskim prvenstvima. Osvajač je Kupa Koraća 1979. godine, tri puta je osvojio ligu Grčke, tru puta rusku ligu, bio je pobednik Saporta kupa 2000. godine i osvojio je dve titule Evrolige (1997, 2012, oba puta sa Olimpijakosom).

DUDO, VELIKO HVALA ZA SVE!

