Rađa o sunovratu hrvatske košarke: Suludo je i porediti nas sa Srbijom, ni Pet Rajli ne bi ništa napravio sa ovim igračima

Sukob Fibe i Evrolige udario je svakoga, ali nikoga toliko jako kao Hrvate. Bez najvećih zvezda, ispodprosečna ekipa koja je kvalifikacije za Mundobasket počela porazima od Holandije i Italije. Legendarni Dino Rađa, jedan od čelnika Košarkaškog saveza Hrvatske, u opširnom intervjuu priznaje da je tamošnja hrvatska dotakla dno.

Samu konstataciju da je Srbija sa maltene drugom postavom igrala finale Evrobasketa u startu odbacuje. Jer kako kaže - poređenja su neumesna.

"Ako pogledaš kako oni rade, kakav je njihov odnos prema košarci, onda ćeš videti da je suludo uopšte porediti nas i njih kad je u pitanju košarka", iskreno će Rađa za Indeks.

A gde Hrvatska na radi kako treba?

"Trenerska struka nam je totalno devastirana i momci koji sad igraju za reprezentaciju takvi su kakvi jesu. Boljih nemamo. Jesmo li možda mogli da pozovemo jednog ili dvojicu igrača? Možda i jesmo, ali nije to suština. Poenta je da je hrvatska košarka dosegnula dno i da moramo da pokušamo da je spasimo po svaku cenu. Treba da se vratimo da početak. Da odemo napolje i da učimo. Treba da šaljemo trenere da idu po Evropi da uče. U Ameriku da uče. Treba da par godina dobijamo po repu da bismo naučili nešto".

Nije naravno samo do trenera...

"U Americi sam kao klinac bio nekoliko puta i gubio po 30 razlike. Na ovim momcima se tačno vidi da ima fali baš to. Gledaj, mi nismo navikli da radimo. To je osnovna stvar. Radne navike su nam nikakve. O Dariju Šariću može svako da misli šta želi, ali taj momak jedini u ovoj reprezentaciji ima pošten odnos prema košarci. Nakon svakog, ali baš nakon svakog treninga ostaje u dvorani i trenira šut. I to ne radi preko neke stvari, da bi ga neko video, već to radi s maksimalnom energijom. Svaki trening je kod njega sto posto, svaka teretana, svako istezanje. Dario je momak koji od mene ima otvorene karte za celi život. Samo zbog tog odnosa prema radu".

Bilo je čak i spekulacija da se Šarić na Evrobasketu posvađao sa nekim od starijih reprezentativaca. Rađa demantuje da se desilo bilo šta strašno i moli za strpljenje, jer Dariju su još samo 23 godine.

"Od koga je Dario imao nešto da nauči? Moja generacija kad je ulazila u reprezentaciju imala je Dražena, Rašu Radovanovića, igračine od kojih smo mogli puno da naučimo. Koga je to Dario imao kad je ulazio u reprezentaciju?".

Nažalost po Hrvate - taj i takav Šarić je izuzetak, a ne pravilo. Mladi jednostavno ne prati slavnu istoriju košarkaške igre na prostoru bivše Jugoslavije. Stari se bune da ih iz Saveza ne pitaju mnogo. Petar Skansi primera radi.

"Najpre se nadam da ću doživeti 80 godina, a ako se to i dogodi, nadam se da me s 80 godina niko neće ništa pitati. Toliko o tome", kategorički odgovara Rađa.

Još emotivniji postaje kada se zapodene priča o izboru Ivice Skelina na mesto selektora. Nije tajna da mnogi smatraju da ga je baš Rađa pogurao jer je ranije vodio njegov Split.

"Šta to ima veze što je on bio trener Splita? Kad će neko napokon da shvati da Dino Rađa nema nikakvog interesa osim boljitka hrvatske košarke. Boli mene k...c za ime, za prezime, za pare, za poziciju, za bilo šta. Meni u životu ovo ne treba. Ne treba meni ni slava, ni ime, ni novac, ništa", kreće Rađa energično.

"Je li Skelin najupućeniji? Je li on trener koji je lani doveo Split na deobu prvog mesta u prvenstvu Hrvatske? Je li zaslužio da mu se da šansa? Ja mislim da jeste. Bili smo i u razgovorima s Nazorom, jednako mladim i perspektivnim trenerom i između njih dvojice odlučili smo se za Skelina. E baš mi se j..e je li neko nekome prijatelj ili nije. Je li Skelin kriv za ove poraze? Čovek je imao tri dana priprema s igračima od kojih 90 posto nema ozbiljnu minutažu u ozbiljnoj ligi i mi smo očekivali da će da napravi čudo. Pa da smo u ovakvoj situaciji doveli i Peta Rajlija, što bi on napravio? Da li bi on od Ramljaka u tri dana napravio šutera ili od Bilana igrača od 30 koševa po utakmici? Šta je vama, ljudi", pita se Rađa.

Za kraj smo izdvojili i deo o menadžerima i njihovom štetnom uticaju na reprezentaciju.

"Pogledaj kako je Bender igrao prije dolaska u reprezentaciju, a kako igra danas, pa mi reci da li je njemu dolazak u reprezentaciju i igranje na Evrobasketu pomoglo ili nije. Obrnuli smo teze jer nemamo kvalitetnih igrača. Menadžeri rade za igrače, a ne obrnuto. Danas su menadžeri vlasnici igrača, a tako ne bi trebalo da bude. Moj menadžer meni nije smeo da pisne, a kamoli da mi predloži da ne bi bilo dobro da igram za reprezentaciju. Nije, jer je zarađivao od mene. Istog sekunda bi dobio otkaz. Naš je problem što imamo samo dvojicu igrača koji imaju kvalitet i da, ako žele, mogu menadžere da pošalju u onu stvar. I obojica to rade. Baš me zanima sme li neki menadžer Dariju Šariću ili Bojanu Bogdanoviću da naredi da ne igra za reprezentaciju".

