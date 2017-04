Radnički dobio najlepši rođendanski pokon: Račun konačno odblokiran

„Kada smo krajem prošle godine došli u klub, imali smo lošu startnu poziciju, jer smo zatekli dug od skoro dva miliona evra i račun, za koji se niko ne seća kada je poslednji put bio odblokiran“, poručuje Ivica Tončev

Ekipa Radničkog iz Niša predvođena dugogodišnjim stručnjakom Milanom Rastavcem pokušava ove sezone da se domogne mesta koja vodi u Evropu. To je san svih Nišilija koji će biti lakše ostvariv posle najnovijih vesti sa Čaira.

Naime, posle dugo godina, rukovodstvo kluba predvođeno predsednikom Ivicom Tončevom, uspelo je da odblokira račun. Na taj način Radnički je dobio najlepši mogući poklon uoči 94.rođendana.

Zadovoljstvo zbogt toga nije skrivao prvi čovek Radničkog Ivica Tončev.

„Veliko mi je zadovoljstvo što smo nakon višemesečnog uloženog truda i rada, baš uoči 94. rođendana Radničkog uspeli da klub postavimo na zdrave osnove i spasimo ga od finansijske propasti i gašenja. Posebno sam zahvalan gradskoj vlasti u Nišu, ali i celokupnoj sportskoj javnosti, koja nas je podržala, kada smo došli u klub sa idejom da od niškog kluba napravimo respektabilan tim, koji pobeđuje. Smatram da je ovo veliki uspeh i rezultat ogromnog napora celokupnog rukovodstva da se klub vrati tamo gde i pripada – u sam vrh srpskog fudbala. Kada smo krajem prošle godine došli u klub, imali smo lošu startnu poziciju, jer smo zatekli dug od skoro dva miliona evra i račun, za koji se niko ne seća kada je poslednji put bio odblokiran, ali smo uspeli da oživimo klub“, rekao je Ivica Tonečev.

On je dodao da je Radnički značajno smanjio dug

„Našim transparentnim radom vratili smo poverenje kako poverioca, tako i javnosti, a zatim smo drastično smanjili dug i na kraju odblokirali račun. Ovo je još jedan dokaz da jedno za drugim ispunjavamo obećanja, koja smo dali krajem prošle godine i da korak po korak vodimo Radnički ka evropskim takmičenjima, gde on i pripada. Kada smo došli, zatekli smo veliki disbalans kada je reč o prihodima i rashodima. Većina stvari se rešavala ad hoc - od utakmice do utakmice, tako da nisu bile regulisane ni osnovne stvari, poput finansiranja redara ili doktora. Međutim, mi smo uveli red i sada se sav uloženi trud pokazao i na terenu. Tokom prelaznog perioda, uspeli smo da zalaganjem ukinemo zabranu registracije zbog dugova, tako da smo doveli važna pojačanja, koja su se u nastavku takmičenja pokazala kao „pun pogodak“. Ljudi uloženi trud i rad često mere samo mestom na rang listi, iako je to samo posledica svega što se u klubu radi. Zato sam još ponosniji što su naši napori brzo postali vidljivi, što se moze videti i ako se pogleda tabela“, dodao je Tončev.

