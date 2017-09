Radnu etiku nosim iz Partizana, sada je samo nadograđujem

"Tada je to bilo i najvažnije. Sa 18, 19 ili 20 godina bitno je da imate kvalitetne treninge i da radite mnogo na sebi", kaže Davis Bertans

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Pauza od najvećih fizičkih opterećenja u Grupi D nije prijala samo košarkašima Srbije kako bi ohladili glave i spremili se dobro za najteži ispit, već je mali „intermeco“ oberučke prihvatio i Davis Bertans. Ne zato što mu je teško da igra, jer tako nešto se kod njega ne dovodi u pitanje, već kako bi sanirao povredu desnog malića, zbog čega je propustio meč sa Belgijom.

Kada imate priliku da razgovarate sa Davisom Bertansom, tema za razgovor uvek ima. Ne samo o proteklom i narednom protivniku, već i o NBA ligi, Partizanu, druženju sa Bogdanom Bogdanovićem i ostalim nekadašnjim saigračima iz Parnog valjka...

Za početak, pitali smo ga - kako je zaradio povredu i koliko je ozbiljno?

„To mi je nešto od utakmice sa Srbijom. Iskreno, ne znam tačno šta se desilo, ali znam da je bilo pred kraj susreta“.

Pošto nije želeo odmah da otkrije sve karte, nastavili smo - da li je povreda posledica ljutnje koju je pokazao na kraju utakmice zbog oštrog faula?

„A-ha-ha, ne bih baš da komentarišem taj detalj sa kraja“, s osmehom nam je uzvratio Bertans.

Delovao je Davis prilično ljuto u nekoliko navrata tokom utakmice. Nije krio emocije, a zanimalo nas je, šta je uzrok takvog emotivnog stanja?

„Naravno, to je zato što je Srbija među najboljim ekipama ovde, a imali smo šansu da dobijemo utakmicu. I bio sam ljut zato što smo izgubili na kraju. Imali smo dobru šansu u samom finišu, na tri minuta pre kraja imali smo minimalno vođstvo. I krenuli smo da prelomimo meč. Ali, nismo uspeli pošto su oni odigrali fantastično u finišu“.

Imao je Davis dobru utakmicu iza sebe, ali je Bogdan Bogdanović ipak ostavio najveći utisak, pošto je ubacio čak 30 poena.

„Bili smo spremni za njega, znali smo da će da igra dosta sa loptom u rukama. Ali, teško ga je zaustaviti. Odigrao je odličnu utakmicu i Srbiji servirao pobedu. Oni su generalno odigrali mnogo bolje od nas u ta poslednja tri minuta“.

Pamte se i dalje dani kada su Bogdanović i Bertans zajedno radili u Partizanu i spremali se za nove izazove. Bili su uvek u treningu, najviše su se i trudili, zajedno sa Leom Vestermanom, o čemu je nedavno posvedočio i sam Bogdan. Zato je naredno pitanje glasilo – da li je Bertans zadržao tu radnu etiku iz Partizana ili radi u drugačijem režimu?

„To je bilo samo u Partizanu. Ali tada je to bilo i najvažnije. Sa 18, 19 ili 20 godina bitno je da imate kvalitetne treninge i da radite mnogo na sebi. To sve što sam radio u Partizanu je ostalo i danas, sada samo to naučeno nadograđujem“.

Davisov odgovor potegao je i sledeće pitanje – kako vidi sebe sada, u poređenju sa periodom kada je bio u Partizanu?

„Nikada nisam imao problem sa samopouzdanjem, a to je najvažnije. U San Antoniju i generalno u NBA ligi je dosta igrača koji igraju fizički jaku košarku, zbog čega je u Evropi malo lakše u tom pogledu. U Evropi krilni centri sve više idu na šut za tri poena, zato sam u San Antoniju naučio dosta u odbrani. To mi je pomoglo da mogu da se ’pobijem’ sa Milanom Mačvanom, koji je među najjačim igračima u Evropi na našoj poziciji“.

Posle odličnog početka na Evrobasketu, interesovalo nas je Davisovo mišljenje o tome kako će se Bogdan Bogdanović i Miloš Teodosić snaći u NBA ligi?

„Oni su među najtalentovanijim i najboljim igračima na svojim pozicijama u Evropi. Ni Bogdan nema problem sa samopouzdanjem, verujem da nijedan neće imati problem da se snađe u novoj sredini“.

Za kraj, Bertans je otkrio koliko je trijumf protiv Belgije bio važan za tim nakon poraza od Srbije...

„Bilo je mnogo važno. Kada smo dolazili u Istanbul znali smo da je Belgija možda čak i na našem nivou i da je trebalo da odigramo odlično kako bismo pobedili. I bilo je teško, pogotovo na startu, Belgija ima jako dobre igrače, zato smo mi morali da odigramo onako kako mi znamo da bismo pobedili“.

