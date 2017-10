Radoja ne zna u čemu je problem...

„Sve je isto, ništa se ne menja, očekujem da mi se neko javi“, kaže vezista Selte

U prethodne dve sezone Nemanja Radoja je bio jedan od ključnih igrača Selte. Bio je nezamenjiv kod trenera Beriza i postao jedna od najcenjenijih zadnjih veznih u španskoj Primeri. Krajem prošle sezone se pominjalo i da je na radaru slanog Milana, a sa otkupnom klauzulom od „samo“ 10.000.000 evra je postao lak plen za bogatije klubove.

Ostao je u Selti, ali mu ova sezona nije baš počela kao što je očekivao. Još krajem prošle sezone su počeli problemi sa povredom kolena zbog kojih je otpao sa spiskova Slavoljuba Muslina u junu i spetembru. Nije pozvan ni za oktobarske kvalifikacije jer je tek izašao iz povrede. Odigrao je poslednja dva meča za Seltu i najavio povratak u formu.

„Oporavio sam se i maksimalno treniram sa ostatkom ekipe. Sada samo treba da se vratim u nekadašnju formu“, rekao je Radoja za španske medije.

On je kritikovao tim što prima mnogo golova na početku nove sezone.

„Stalno primamo golove u finišu mečva i to je nešto što mora da se promeni. Moramo da radimo na tome i da ne dozvolimo da primamo toliki broj golova. Nedostaje nam agresivnosti kada protivnik ima loptu“.

U međuvremenu je njegov ugovor bio jedna od najvažnijih tema u Vigu jer se očekivalo da ga Selta nagradi bogatijim ugovorom i da ga blindira na duže staze. Međutim, to se nije desilo...

„Sve je i dalje isto, nema nikakvih promena. Ne znam u čemu je problem. Voleo bih da me neko iz kluba pozove, ali to je već njihov problem. Nisam zabrinut jer imam još godinu i po dana ugovora“

Selti polako curi vreme jer će doći u situaciju da narednog leta mora da proda Srbina kako ne bi ostala bez obeštećenja...

(FOTO: Action images)