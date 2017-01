Radonjić: A lepo sam rekao...

"U nastavku smo imali oscilacije, ušli u produžetak i na kraju, što je najbitnije, došli do pobede", naveo je crnogorski stručnjak posle utakmice u Sremskoj Mitrovici

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je posle pobede nad Mega Leksom u Sremskoj Mitrovici da je njegova ekipa imala mnogo oscilacija, ali da mu je najvažnije što je nastavljen pobednički niz.

"Rekao sam da očekujem interesantnu utakmicu i tako je bilo. Meč nismo otvorili u ritmu koji nas krasi u poslednje vreme, ali smo u drugoj četvrtini, dobrom igrom, došli do prednosti. U nastavku smo imali oscilacije, ušli u produžetak i na kraju, što je najbitnije, došli do pobede", rekao je Radonjić na konferenciji za novinare posle meča.



Crveno-beli su posle produžetka slavili sa 81:69 i zadržali maksimalan učinak u regionalnom takmičenju.

"Već tradicionalno u Sremskoj Mitrovici igramo neizvesne mečeve. Tako je bilo i ovoga puta. Utakmica nije bila baš lepa za gledanje. Ali, odradili smo ono zbog čega smo došli i dobili utakmicu. Možda smo se produžetkom nepotrebno istrošili, ali došli smo do bodova i okrećemo se sledećim mečevima. Megi želim mnogo sreće u nastavku takmičenja", naveo je kapiten Crvene zvezde Luka Mitrović.

Trener ekipe Mege Dejan Milojević ocenio je da su njegovi košarkaši naterali Zvezdu da odigra najteži meč u ABA ligi ove sezone.

"U produžetku smo posustali, mislim da smo se prilično istrošili. Jednostavno, Zvezda ima dužu klubu, Radonjić je rotirao više igrača i taj naš umor je došao do izražaja. Potpuno smo pali u produžetku. Nama tek predstoje najbitnije utakmice. Ovo je bio jedan od onih mečeva u kome nismo imali šta da izgubimo, protiv apsolutnog favorita. U narednom kolu gostujemo takođe velikom favoritu Cedeviti, a posle toga nam slede dueli sa ekipama koje su u našem rangu i protiv kojih ćemo se boriti za opstanak u ligi. Nadam se da ćemo uspeti."

