Radonjić bez dileme: Jović protiv Olimpijakosa? Jedino ako bismo igrali igrice...

"On je na sve još i bolestan. Nadam se da neće biti još ozbiljnije, da neće da se zakuje za krevet. Nadam se da će sledeće nedelje moći da se zna kada bi eventualno mogao da nam pomogne", kaže Dejan Radonjić

Crvena zvezda je prva potegla u polufinalnoj seriji Jadranske lige protiv Budućnosti i došla na prag novog plasmana u finale. Ali, crnogorski šampion nije napustio Beograd bez velike borbe, što je dodatno opteretilo i onako već umoran tim Dejana Radonjića.

Ali, crnogorski stručnjak ne klone duhom, iako svestan sa kakvim opterećenjem radi ceo tim, u uslovima čestih povreda i rotacija.

"Zadovoljan sam reakcijom navijača, koja je bila adekvatna važnosti meča. Zahvalnost na tome. Ja to pričam od starta, ali nisam siguran da to svi znaju. Samo nas dvadesetak znamo kroz šta prolazimo i kakva su opterećenja. Znali smo da je ovo nezgodan meč zbog termina. Uspeli smo da kontrolisanom igrom gradimo rezultat, dođemo do prednosti i izdržimo uprkos naletima. Budućnost je pokazala da nas u Podgorici čeka težak meč", poručio je Radonjić.

Zvezdin strateg podseća i na raspored sa kojim se suočava ekipa, da bi se onda osvrnuo i na zdravstveno stanje prvog plejmejkera.

"Raspored koji nas čeka, to nije teško, to je...", ostao je za trenutak nedorečen Radonjić, da bi produžio:

"Ali, borićemo se. Daćemo sve od sebe da budemo dobri. Nadam se da ćemo u nekom periodu biti kompletni. Rotacije provocirane izostankom igrača donele su neke situacije koje nisu najbolje. Jović, za koga sam rekao da je bolje, a ne da će da igra u ovom meču, to su bile dezinformacije. On je na sve još i bolestan. Nadam se da neće biti još ozbiljnije, da neće da se zakuje za krevet. Nadam se da će sledeće nedelje moći da se zna kada bi eventualno mogao da nam pomogne. Kada bude bio zdrav moći će da trenira, pa će moći da igra".

Znači neće igrati protiv Olimpijakosa?

"Ako budemo igrali igrice, pa da ga ubacimo. Kod mene neće igrati neko ko je toliko odsustvovao. Nije to dobro za njega i za njegovo zdravlje".

Nemanja Dangubić je ocenio da je jako važno što je Zvezda napravila prvi korak ka finalu.

"Srećni smo što smo odbranili domaći teren. Igrali smo kvalitetan meč, imali smo kontrolu, to smo želeli. Znamo kakav nam je raspored, pokušaćemo da se spremimo za Olimpijakos"

Trener Budućnosti Ilijas Zuros je posle utakmice istakao da se ne predaje posle ovog poraza.

"Pokazali su da žele više da pobede nego mi. A to nije dobro za nas. Imali smo mnogo grešaka, 17 izgubljenih lopti. previše da bi uspeli da odbijemo. Zvezda je iskusan tim, morali smo brže da se dodajemo. Zaslužena pobeda crveno-belih. Čestitke na lepoj atmosferi. Želimo sve najbolje Zvezdi u Evroligi. Bilo bi lepo da tim iz ABA lige igra u TOP 8, to je važno. Moramo da budemo fokusirani u drugoj utakmici. Ja se u životu nikada ne predajem. Nadam se da je tako i sa mojim igračima", rekao je Zuros.

Nemanja Vranješ je bio zadovoljan atmosferom u hali Aleksandar Nikolić.

"Čestitam Zvezdi na zasluženoj pobedi. Atmosfera je bila fantastična, idealni uslovi za igru. Oni su napravili prednost od nekoliko poena pred kraj prvog poluvremena, a to je za Zvezdu velika razlika. Na kraju je rezultat zaslužena Zvezdina pobeda u prvoj utakmici".

