Radonjić: Bez energije, ritma, bili smo dekoncentrisani... Imamo ogromnu potrošnju i to se vidi!

"Nećemo da se predamo u trećem meču, borićemo se do kraja", kaže Ilijas Zuros

Veličina slova A A A

Nisu se košarkaši Crvene zvezde dobro proveli u Podgorici, a rezultat loše igre i umora stigao je u vidu pobede Budućnosti. Time je crnogorski šampion izborio majstoricu i u drugom polufinalu Jadranske lige.

Trener crveno-belih Dejan Radonjić naglasio je da je umor stigao njegov tim i da se to negativno odrazilo na konačni ishod.

"Čestitke Budućnosti na pobedi i na dobroj igri. Od samog starta se videlo da postoji razlika u energiji, trčanju... Nismo uspeli da uhvatimo dobar ritam, bilo je dosta dekoncentracije. Imamo ogromnu potrošnju. To je večeras bilo evidentno. Već za dva dana igramo protiv Uniksa u Evroligi, potom sledi revanš protiv Budućnosti i borba za ulazak u finale. Pokušaćemo da se što bolje spremimo za majstoricu", rekao je Radonjić, a prenose podgoričke Vijesti.

Trener Budućnosti Ilijas Zuros poručio je da će se Budućnost u majstorici boriti do poslednje kapi znoja.

"Ćestitam mojim igračima, zaslužili su pobedu, igrali su srcem. Pokazali su da je Budućnost živa. To je ono što ja volim, što sam želeo. Pokazali smo karakter. Hvala navijačima na podršci. Nećemo da se predamo u trećem meču, borićemo se do kraja", rekao je grčki trener, a javljaju Vijesti.

Treća utakmica igra se 4. aprila u Beogradu.

(FOTO: MN Press)