Radonjić: Kontrolisali su meč

Udarila je Crvena zvezda hrabro na šampiona Evrope i to u oslabljenom sastavu, ali ni hrabrost u ovom momentu nije bila dovoljna da bi se crveno-beli nosili sa izuzetnim šuterskim arsenalom Armejaca (102:80).

Posle meča Dejan Radonjić pohvalio je ruski sastav istakavši da je to najjači tim Evrope.

"Čestitke na pobedi CSKA. Igrali su jako dobro, posebno na početku meča. Bilo ih je jako teško zaustaviti. U prvoj četvrtini promašili su samo jednu trojku od osam pokušaja. CSKA je kontrolisao meč. Igrali su jako u napadu protiv naše najbolje odbrane u Evroligi. I to je bilo to", istakao je Radonjić, a prenosi sajt Evrolige.

Prvi naredni meč Crvena zvezda igra 23. februara protiv Galatasaraja u Beogradu.

