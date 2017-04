Radonjić: Mnogo se bolje osećamo

"Utakmica je važna to je jasno, ali navikli smo da igramo takve mečeve. Ključ je da odigramo bolje od Budućnosti", kaže strateg crveno-belih

Košarkaši Crvene zvezde sutra od 19 časova igraju prvi od dva najvažnija meča u dosadašnjem toku sezone. Srpski šampion će u Železniku dočekati Budućnost u trećoj, odlučujućoj utakmici polufinalne serije ABA lige.

Podgoričani su u Morači napravili iznenađenje i izjednačili na 1:1, pa ekipa Dejana Radonjića sada mora da potvrdi kvalitet i domogne se plasmana u finale.

"Budućnost je u ritmu da iz nedelje u nedelju već četvrti put igra protiv Crvene zvezde. Imaju vremena da se odmore i pripreme za svaku utakmicu, pokazali su da imaju kvalitet, i pokazali su reakciju nakon odlaska Vilijamsa. Mi ćemo pre svega probati da odigramo dobro, da budemo značajno kvalitetniji nego u Podgorici i dođemo do pobede i finala. Neće biti lako jer je Budućnost motivisana. Očekujem takvo navijanje da će to biti podrška nama", rekao je Radonjić.

Zvezda je protiv Unksa uspela da se vrati u napadački ritam i prekine seriju napadački loših utakmica.

"Ja to pomalo ne vidim tako, teško je da se u tako kratkom roku napravi transformacija. Jako sam zadovoljan 16. pobedom u Evroligi, ova treća utakmica je nova priča, treba da budemo mnogo bolji u odbrani pre svega, da igramo bolje 'pik en rol' i popravimo još neke stvari koje nisu bile u drugom meču".

Fizičko stanje ekipe je na znatno boljem nivou.

"Mnogo se bolje osećamo nego pred drugi meč u Podgorici".

A psihološki?

"Utakmica je važna to je jasno, ali navikli smo da igramo takve mečeve. Ključ je da odigramo bolje od Budućnosti".

Ekipa se već navikla na život bez Stefana Jovića.

"To traje već duže vremena, evo već više od dva meseca, a imali smo i situacije pre toga. Recimo pred kup. Dok on ne bude spreman idemo da guramo sa ovim timom dokle god možemo, dok se on ne vrati".

Radonjić je nagovestio da bi Nejt Volters mogao da ima značajnu ulogu protiv Budućnosti, pogotovo nakon više nego dobre partije protiv Uniksa.

"Jasno je da je i kod njega, kao i kod drugih uloga drugačija kada Jović nije na parketu. Adaptiramo se. Jasno je da je posle utakmice sa Uniksom boljeg samopouzdanja, to je očekivano i ja sam toga svestan", rekao je Radonjić.

(FOTO: Star Sport)