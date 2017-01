Radonjić: Nadam se da ćemo biti spremni za Panatinaikos

Strateg crveno-belih puca od zadovoljstva, ali već okreće naredni list i počinje pripreme za sutrašnji okršaj sa atinskim velikanom

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić bio je izuzetno zadovoljan nakon velike pobede u Vitoriji protiv učesnika prošlogodišnjeg Fajnal fora.

Bila je to šesta uzastopna pobeda srpskog šampiona u elitnom takmičenju, ali vremena za slavlje nema, već sutra u 19 časova crveno-beli će u dvorani Aleksandar Nikolić dočekati Panatinaikos, još jednog dužnika iz prvog dela ligaške sezone.

"Odigrali smo vrlo dobro u prvom poluvremenu, na startu utakmice nas je bilo svuda u napadu i odbrani. Nakon prvih 20 minuta imali smo veliku prednost, odbranom smo naterali Baskoniju na devet izgubljenih lopti, iz kojih smo postigli lagane poene, što je bilo veoma vašno za nas. U drugom poluvremu smo iskontrolisali utakmicu i to je to. Već sutra imamo utakmicu sa Panatinaikosom i nadam se da ćemo biti spremni za to. Ovo je bila vrlo dobra utakmica za nas", jasan je bio Radonjić.

Crveno-beli su se sjajnom serijom rezultata probili na peto mesto Evrolige, ali tu očigledno nemaju nameru da stanu. Sada ih čekaju dva meča na domaćem terenu, pošto nakon grčkog velikana, već 5. februara u srpsku prestonicu stiže Anadolu Efes.

(FOTO: Star Sport)