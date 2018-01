Radonjić ne razmišlja o interesovanju drugih klubova: Ostajem ovde makar dok ne vratimo titutlu

„Postoji interesovanje za mene, ali ne znam o čemu se radi i stvarno ne razmišljam o tome. Glavom sam u Crvenoj zvezdi“, rekao je prvotimac crveno-belih

Brzonogi ofanzivni vezista Crvena zvezda Nemanja Radonjić nedostajao je saigračima u finišu jesenjeg dela sezone zbog povrede metatarzalne kosti, ali je potpuno spreman dočekao početak priprema za novu sezonu.

Sticanje fizičke kondicije predstavljalo je prioritet na Kipru, a sada sledi odlazak u Antaliju, gde će uslediti ulazak u takmičarski ritam kroz prijateljske mečeve.

„Bilo je naporno, mnogo smo trčali i radili na sticanju fizičke spreme, ali to je sasvim očekivano za ovu fazu priprema. Znali smo šta nas čeka i dobro smo se pripremili. Bilo mi je malo, ne teško, ali neobično na samom početku, jer sam povremeno razmišljao o povredi koju sam imao. Međutim, nakon dva ili tri treninga sam izabcio povredu iz misli. Sada je sve u redu, trudim se i radim maksimalno kako bih spremno dočekao pripremne utakmice“, rekao je Radonjić.

Do sada se na stadionu Rajko Mitić nije dogodio nijedan odlazak, pa Vladan Milojević u ovom trenutku računa na isti tim kao i jesenas.

„Pokazali smo šta možemo još jesenas, a sada je važno da nastavimo tako i dodatno se unapredimo. Pristup je važan, u svaki meč moramo ući hrabro i koncentrisano, sa željom da ostavimo srce na terenu u siguran sam da rezultat tada neće izostati. Bliže se utakmice protiv CSKA, euforija se polako javlja jer utakmice koje slede biće velike za sve nas. Mislim da možemo da se nadigravamo sa Rusima, verujem u svoje drugare i sebe, već smo pokazali kvalitet u Evropi. U Srbiji smo najbolja ekipa i zasluženo smo prvi na tabeli. Imamo veoma lepu atmosferu unutar svlačionice. Dugo se poznajemo i navijamo za Zvezdu, mislim da je to mnogo važno u građenju timskog duha. Pomažemo jedni drugima i ponašamo se kao prema članovima porodice, i to je nešto što će ostati iza nas“.

Još uvek nije poznato da li će Crvena zvezda imati podršku svojih navijača u duelu protiv ruskog predstavnika.

„Nadam se da ćemo imati priliku da na punom stadionu dočekamo Ruse. Ukoliko ne bude navijača, mnogo će nam nedostajati. Mnogo nam znače na svakoj utakmici, uvek nam daju podršku. Igraćemo kao da su na tribinama i daćemo sve od sebe da pobedimo CSKA, ali nadam se da će biti sa nama“.

Dobre partije Radonjića u Zvezdinom dresu jesenas nisu ostale nezapažene ni van Srbije.

„Postoji interesovanje za mene, ali ne znam o čemu se radi i stvarno ne razmišljam o tome. Glavom sam u Crvenoj zvezdi. Naravno da svakome prija kada ga traži neki dobar klub, ali ostajem ovde makar dok ne vratimo titulu gde i pripada. Mnogo mi je drago što sam debitovao za reprezentaciju. Bila je velika čast što sam igrao pored Tadića, Kolarova i ostalih momaka. Trudiću se da do kraja sezone pružam još bolje partije nego jesenas, i nadam se pozivu za Mundijal u Rusiji“, rekao je Radonjić.

Crvena zvezda će do odlaska u Antaliju odigrati dve prijateljske utakmice. Prvo u sredu protiv Grafičara (13.00), a onda u četvrtak protiv BASK-a (13.00).

(FOTO: MN press)