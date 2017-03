Radonjić: Niko u Evropi ne trpi ovo što mi moramo, navijači imaju obavezu da budu tu u nedelju

Trener Crvene zvezde oprezan pred završne borbe u Jadranskoj ligi

Veličina slova A A A

Rekord je pao, Crvena zvezda u dobrom raspoloženju ulazi u završnicu sezone. U dobrom raspoloženju, ali i fizički isrcpljena. Trener Dejan Radonjić upozorava da ni 25 pobeda u regularnom toku sezone ništa neće značiti ako crveno-beli ne uspeju da osvajanjem šampionske titule na Jadranu izbore novo učešće u Evroligi. Upozorava i da, uprkos potpunoj dominaciju u dosadašnjem toku sezone, to neće biti nimalo lako.

"Ovo nam je bio 54. meč u sezoni, igrali smo mnogo više nego ostali abaligaša... To su ogromna opterećenja i samo se nadam da ćemo uspeti da iznesemo sve. Raspored nije dobar, jer sada opet ide ciklus utakmica na tri dana. Mnogo će biti teško. Moramo svi zajedno da se stisnemo kao jedan i da izdržimo sve ovo u narednih mesec dana. Jedini smo u Evropi koji moramo da izdržimo sve to. Imali smo opterećenja i prošlih sezona, ali je ovo prvi put ovako", ističe šef struke crveno-belih.

Zvezdina tri dobitka - Budućnost protivnik u polufinalu, rekord ABA lige i povratak Jovića!

Baš zato podseća navijače da, ma koliko uživali prateći utakmice u Evroligi, moraju da podrže Zvezdinu ekipu i u nedeljnom meču protiv Budućnosti u polufinalu Jadranske lige.

"Oni imaju obavezu da u nedelju napune 'Pionir' ako hoće da gledaju Evroligu opet", jasan je Radonjić.

Što se tiče samog rekorda...

“Ostaće zapisano, ali meni to ništa ne znači dok ne osvojimo Jadransku ligu“.

Trener Budućnosti Ilija Zuros čestitao je Zvezdi i na pobedi i na svim rezultatima koje pravi ove sezone, dok je o predstojećim polufinalnim okršajima sa istim rivalima rekao: "Moramo da idemo utakmicu po utakmicu, da igramo bolje nego večeras, pogotovo što ovo u drugom poluvremeni nije bila košarka. Oni su favoriti za osvajanje Jadranske lige, jer rade dobar posao svih ovih godina, igraju najbolju košarku, ali mi ćemo dati naših 100 odsto u svakoj utakmici".

(FOTO: Star Sport)