Radonjić: Ovo nam je bila 48. utakmica u sezoni, ali derbi uvek isprovocira, igra se iznad bola...

“Zbog okolnosti, ovo mi je najdraži Kup“, kaže trener Dejan Radonjić.

Nije bilo lako koliko bi navijači voleli, ali Crvena zvezda je ispunila misiju u Nišu. Pehar Kupa Radivoja Koraća vratio se na Mali Kalemegdan, pošto su crveno-beli u čairskom finalu savladali Partizan sa 74:64.

"Očekivali smo težak meč. Derbi je uvek nešto što isprovocira da bez obzira na okolnosti, da pružiš više od mogućnosti, da se igra iznad bola. To smo večeras uradili i mi i Partizan", rekao je posle meča trener pobedničkog tima Dejan Radonjić, pošto je naravno igračima i svima u klubu čestitao osvajanje trofeja.

"Nismo bili dovoljno dobri na početku, ali smo uspostavljali kontrolu kako je vreme odmicalo. U poslednjoj četvrtini smo stekli prednost i kontrolisali rezultat do kraja. Nije bilo jednostavno jer je bilo potrebno da se prilagođavamo momentu, da napravimo prekompoziciju u ritmu koji je izuzetno nezahvalan za sve. Osećalo se tokom igre, ali nije bilo kalkulacija, igralo se na poslednji atom snage i na našu radost smo slavili", dodao je Radonjić.

Rezultat u Nišu morao je i da stavi u kontekst izuzetno naporne, "eksperimentalne" sezone zbog proširenog sistema takmičenja u Evroligi...

"Ovo nam je 48. utakmica ove sezone. Imali smo na sve napore izostanak igrača koji nosi opterećenje prema prvoj poziciji, pa se nastavljalo kroz dodatne probleme kroz poslednjih 15-ak dana... U poslednjih osam dana smo igrali pet utakmica, sa izostankom Dangubića, Voltersa koji nije spreman i Bjelice koji je pokušao da nam pomogne bez treninga... Imali smo i sitne povrede, bolesti. Već peti meč Dobrić igra sa frakturom prsta na ruci... Sve to što je izlazilo svakog dana nas je još više dovodilo u poziciju da budemo čvršći, da kohezioni elementi dođu do izražaja, da prevaziđemo sve to... Ponosan sam na momke šta su sve izdržali. Zbog okolnosti, ovo mi je najdraži Kup do sada u Zvezdi", poentirao je Radonjić.

(FOTO: Star Sport)