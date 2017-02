Radonjić potvrdio: Jović i Dangubić ne igraju protiv CSKA!

Zvezda stigla u Moskvu

Košarkaši Crvene zvezde doputovali su u sredu u prepodnevnim časovima u Moskvu gde ih u četvrtak očekuje meč 22. kola Evrolige protiv branioca titule ekipe CSKA. Crveno-beli su u Beogradu 29. decembra napravili prvorazredno iznenađenje i pobedili Armejce koji će u kompletnom sastavu dočekati umorne i nekompletne crveno-bele.

Sa ekipom u Rusiju nije krenuo povređeni plejmejker Stefan Jović, kao što je MOZZART Sport i najavio.

Trener tima Dejan Radonjić je to potvrdio, ali i istakao je da neće igrati ni Nemanja Dangubić.

"Ovoga puta igramo duel u Moskvi, očekuje nas nova utakmica sa prvakom Evrope, koji i ove sezone ima puno razloga da veruje da može da odbrani trofej. Mi imamo našu problematiku koja je prisutna još od utakmice sa Panatinaikosom. U timu nema Stefana Jovića koji nije trenirao od utakmice sa Partizanom, i koji se oporavlja od povrede leđa, Nemanja Dangubić takođe neće igrati protiv CSKA. Bez obzira na sve navedeno, moramo dati sve od sebe, jer želimo da odigramo dobru utakmicu u Rusiji" rekao je trener crveno-belih.

Pred 5. međusobni duel sa plavo-crvenima, kapiten Luka Mitrović kaže očekuje vrlo tešku utakmicu u Moskvi koja za Crvenu zvezdu dolazi u trenutku kada je ekipa iscrpljena od žestokog ritma, i oslabljena povredama, ali sa željom da bude primetan pomak u igri.

"Idemo na noge CSKA aktuelnom prvaku Evrope, svesni smo njihove snage i njihovog kvaliteta. Idemo rasterećeni u Moskvu, sa željom da pre svega pokažemo napredak u igri u odnosu na prethodna dva meča. Teško je održati konstantu u odnosu na prethodne mečeve u Evroligi, vidite da i ostale ekipe imaju problema u svojim nacionalnim šampionatima. Pokušavamo da se izborimo sa umorom i povredama, ali mnogo je mečeva ispred nas da se igraju, oni najvažniji tek slede, i svaki igrač će nam biti preko potreban kako bi na prvom mestu kompletni počeli da treniramo. Moramo da igramo maksimalno od prvog do poslednjeg minuta, jer nas svi sada shvataju maksimalno ozbiljno..."

Čarls Dženkins kaže da njegovu ekipu čeka težak meč.

"Teška utakmica je pred nama, i sada će biti sve teže i teže. CSKA ulazi u ovaj meč nakon poraza od Fenerbahčea, i sigurno će izaći na ovaj duel izuzetno motivisani. Ulazimo u finiš regularnog dela, i mnogo timova ima ambiciju a i šansu da se plasira u TOP 8. Želim da pružimo dobru utamicu protiv jednog od najboljih timova u Evropi, pa ćemo videti za šta će to biti dovoljno. Svesni smo da ulazimo u ovu utakmicu posle dva poraza, ali tek smo na polovini sezone, najvažnije tek sledi, i očekujem da kao tim, kao grupa napredujemo i budemo dobri kada to bude bilo najvažnije". Svi žele da dobiju svaku utakmicu, ali u realnom svetu to ne ide tako...zato je najbolje kada učite iz svojih grešaka nakon poraza" rekao je Čarls Dženkins.

Ekipa će u sredu uveče trenirati u "Megasport Areni" u kojoj je prvak ABA lige već igrao četvrtfinalne mečeve Evrolige u prošloj sezoni i doživeo dva tesna i dramatična poraza. Meč će direktno prenositi TV "Sportkub".

Crvena zvezda po povratku u Beograd, ponovo očekuje gust raspored, mečevi sa Cibonom i Karpošem u nedelju i utorak, a nakon toga sledi selidba u Niš na zavrnicu kupa Radivoja Koraća.

