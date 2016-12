Radonjić: Real nema 12 dobrih igrača, već 13

"Ipak, niko ne može da nam oduzme nadu da možemo do iznenađenja", kaže trener Crvene zvezde

Crvena zvezda u ovom formatu nema vremena niti da slavi pobede, ali ni da razmišlja o porazima. Odmah po završetku duela protiv Olimpijakosa, u mislima je Real Madrid koji će se pojaviti na parketu u četvrtak od 19 časova.

Crveno-beli su danas u pola dva izašli iz hotela u Atini, a uveče su bili već na treningu u hali Aleksandar Nikolić. Paklen ritam...

"Krenuli smo iz Atine, iz hotela negde oko pola dva. Došli smo u halu, uradili to što smo mogli da uradimo. Imali smo jutros i tamo sastanak za Real. Čeka nas sutra veliki meč, dolazi nam jedan od najkvalitetnijih timova u Evroligi ove sezone. Real je kvalitetniji nego što je bio prošle sezone", rekao je Radonjić novinarima na otvorenom treningu.

U Beograd dolazi jedna od najjačih ekipa u Evroligi.

"Napravili su određene promene koje ih čine jačim i nema sumnje da je Real pokazao do sada da će ove sezone biti jedan od timova koji može da ode do same završnice".

Radonjić za Madriđane ne kaže da imaju 12 dobrih igrača, već 13.

"Veliki kvalitet, veliko iskustvo. Ono kada govorimo o protivnicima pa kažemo da imaju 12 dobrih igrača, Real ima 13 igrača koji može da koristi, tako da izostanak jednog igrača ne pravi preveliki problem što smo do sada videli. Pa čak i u slučaju Ljulja koji je u odličnoj formi. Oni nađu rešenje i to dovoljno govori".

Praktično razmak između utakmica u Evroligi manji je od 48 sati. To je veliki izazov i sa strane fizičke spreme, ali i taktičke pripreme utakmica.

"Priprema traje koliko traje, a tako je i njima. Real je veliki favorit, ne samo protiv nas već i protiv većine timova. Mi možemo da se nadamo - to ne može niko da nam uzme - da možemo da napravimo iznenađenje. Neće to biti nimalo lako. To je tim koji u proseku daje 90 poena, u dobroj je formi", kaže Radonjić.

Trener Zvezde očekuje dobar ambijent, ali ne želi da poredi ovu sezonu sa prošlogodišnjom kada su crveno-beli skinuli skalp Realu.

"Siguran sam da će biti sjajan ambijent. Moramo da igramo iznad naših mogućnosti da bi mogli da im pariramo! Komparacije između sezona ne znače ništa. Ima dosta promena u oba tima, drugi je format. Pogrešno he praviti analize s te strane. Daćemo sve od sebe, to je sigurno".

Na kraju, odgovorio je i na pitanje o Luki Dončiću, mladom košarkašu Real Madrida koji pokazuje veliki talenat.

"Dončić je izuzetan potencijal i čeka ga velika karijera. To je evidentno", istakao je Radonjić.

