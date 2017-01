Radonjić se obratio igračima: Tek ćemo da radimo naporno i studiozno

„Hvala navijačima, zahvaljući njima uspeli smo da iscedimo sve resurse“, poručio je sjajni stručnjak

Euforija u Pioniru! Euforija u Beogradu i Srbiji, ali u glavi Dejana Radonjića mir. Princip koji ga je doveo do epske serije od sedam uzastopnih pobeda u Evroligi, crnogorski stručnjak nije promenio ni posle duela sa Panatinaikosom.

Staloženo je poručio kako je osećao da odličan početak meča neće prelomiti utakmicu.

„Znali smo da će biti opterećujuće od početka meseca. Nije bilo nimalo jednostavno igrati protiv najboljih, kao ni večeras. Nije bilo lako biti na nivou potrebnom da se dobije Panatinaikos. Start meča je bio jako dobar, napravili smo veliku razliku u jednom trenutku. Sve je to uslovilo da čekamo reakciju Panatinaikosa. Znao sam da taj start ne može da nas dovede do pobede. Oni su šutevima za tri poena stigli i do vođstva. Posle se igralo koš za koš. U završnici smo pored dobre odbrane pronalazili dobra rešenja da poentiramo. Težak meč, sada treba napraviti plan da i u narednom periodu budemo dobri. Neće biti lako, svestan sam da još nismo na polusezone.Ambijent je bio sjajan, hvala navijačima“, rekao je Dejan Radonjić.

Zvezdu na papiru očekuje lakši raspored.

„Sve utakmice su veoma teške. Ako nekog dobijete lakše ne znači da se niste potrošili. Ne bih delio mečeve na taj način. Ovo nije najvažniji, ni najteži meč. Tako ćemo da prilazimo svim obavezama koji slede“.

Dotakao se i ovacija.

„Zahvalnost navijačima, uvek prave fantastičnu atmosferu. Znaju oni šta to znači. Zahvaljujući njima izvukli smo sve resurse. Ovo što smo dobili ne znači da ćemo dobijati mečeve u budućnosti. Radićemo naporno i studiozno u narednom periodu. Ima još mnogo utakmica u Evroligi i ABA ligi“, dodao je Radonjić.

(Foto Star Sport)