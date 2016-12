Radonjić: Šta će biti sledeće godine? Da preživimo prvo ovu

"Ovo je velika pobeda. Kad se dobije Real, navijačka strast se diže do maksimuma, to je normalno. Mi koji smo na poslu moramo drugačije da razmišljamo, trezvenije", naveo je crnogorski trener posle pobede Zvezde nad Realom

Trener košarkaša Crvene zvezde Dejan Radonjić rekao je posle ubedljivog trijumfa nad madriskim Realom da je za njegovu ekipu svaka pobeda u Evroligi izuzetna, da očekuje da se navijačke strasti podignu sada do maksimuma, ali da on kao šef struke mora da ostane trezven.

“Navijači napravili ambijent o kojem će se pričati. Dobar meč u oba pravca. Nije bilo jednostavno ni nama ni njima uz sva optereženja. Bili smo čvrsti u odbrani, izgubili smo doduše par lopti. Došli smo posle do prednosti. Uspeli smo bitne elemente njihove igre da iskontrolišemo. U napadu smo pronalauli dobra rešenja. Ovo je velika pobeda. Kad se dobije Real, navijačka strast se diže do maksimuma, to je normalno. Mi koji smo na poslu moramo drugačije da razmišljamo, trezvenije. Jako sam zadovoljan što smo uspeli da pružimo još jednu dobru partiju. Svaka pobeda za nas je velika, to sam reako svaki put. Najbolje znam što to govorim i koliko znači“, rekao je Radonjić na konferenciji za novinare posle utakmice.

Zvezda je protiv kraljevskog kluba svela greške na minimum.

“Do sada smo pokazali da možemo ravnopravno sa svakim. U ovoj ligi smo od starta stavljeni na 16. mesto. Što se tiče samog meča, zadovoljan sam kako smo igrali. Bili smo odgovorni, bez mnogo grešaka. Na ovakvom nivou takve stvari su jako bitne.“

Zvezdin sledeći protivnik u Evroligi je CSKA, ali Radonjić spušta loptu i upozorava da pre toga crveno-beli igraju derbi Jadranske lige.

“Ne želim da preskačem meč koji sledi. Imamo sutra trening oporavka, pa idemo na put. Biće iznenađenje što smo sutra kod kuće, skoro ceo dan. Sledeći rival nam je Cedevita. Spremamo se za svakog protivnika. To je iskreno. Mi pravimo velike rezultate i ove sezone, za sada. Trudićemo se da ih još bude. Videćemo dokle će to da dovede. Vi ne osećate koliko je to teško. Ima mnogo putovanja, igramo velike mečeve, trudićemo se da obradujemo navijače. CSKA je favorit, ali prvo Cedevita, pa sve ostalo“.

Nije štedeo komplimente crnogorski stručnjak ni na račun supertalentovanog Realovog igrača Luke Dončića.

“Igrao sam protiv njegovog tate. Izuzetan je potencijal. Evidentan napredak, njegova karijera će sigurno biti izuzetna. Može da napravi velike stvari, u to sam siguran. Još jedan biser sa područja bivše Jugoslavije“

Jedno od standardnih pitanja na Zvezdinim konferencijama u poslednje vreme, pa i posle pobeda u Evroligi, je dovođenje novog centra.

“Nadam se da ćemo uspeti da dođemo do rešenja koje će da nam pomogne. Nismo baš u prilici da možemo da pričamo o nekim pojačanjima. Ipak, nadam se da će to da se desi. Ovi momci dobro igraju, a moramo da budemo oprezni. Svakako nam treba igrač u ovakvom ritmu opterećenja. Za neko dalje proširenje sastava nema uslova“.

Radonjić se još jednom osvrnuo i na prognoze o Zvezdinim dometima u Evroligi uoči početka sezone.

“Uvek se u predsezoni pravi ambijent da se dešavaju neke stvari. Bilo je i dosta skepticizma. Pokazalo se da smo sve uradili kako treba. Kad smo počeli da dobijamo, onda je krenula priča da ne znam koga sve moramo da savladamo. Znate kakve se oscilacije dešavaju. Važno je da budemo stabilni. Žao mi što nismo bili kompletni protiv Žalgirisa, da smo dobili, to bi bila veća pobeda i od ove“.

Za kraj, ostalo je pitanje, šta misli o mogućim novim promenama u sistemu takmičenja i kalendaru Evrolige za sledeću sezonu. Crnogorski trener imao je duhovitu opasku:

"Šta će biti sledeće godine? Da preživimo prvo ovu"

