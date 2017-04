Radonjić u Istanbulu: Niko u Evropi nije u poziciji kao Zvezda

„Na početku Evrolige važili smo za autsajdera“, kaže trener crveno-belih pred odlučujući duel sa Darušafakom

Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić izjavio je da je ponosan na sve sto je njegov tim uradio ove sezone u Evrolige i da se taj osećaj neće promeniti bez obzira na epilog odlučujućeg meča protiv Darušafake u borbi za plasman u TOP osam.

„Ne treba zaboraviti da smo na početku Evrolige važili za autsajdera kome su predviđali svega nekoliko trijumfa, a mi kolo pre kraja imamo 16 pobeda i borimo se za plasman u TOP 8. Na sve to, raspored je takav da smo došli u situaciju da odlučujući meč u Evroligi igramo posle napornog polufinala i pred finale plej-ofa ABA lige. To nas stavlja u poziciju u kojoj se ne nalazi nijedna druga ekipa u Evropi. Samo mi koji smo unutra znamo kolika su opterećenja, ali ovaj tim to nosi, pokazuje snagu i karakter“, rekao je Radonjić po dolasku u Istanbul.

On je podsetio na probleme koji već dugo prate crveno-bele, posebno na izostanak Stefana Jovića, koji je uz kratke prekide skoro dva meseca van stroja.

Ipak, motivacija Zvezdinim igračima za meč odluke ne izostaje.

„Naša motivacija je onakva kakva treba da bude za ovakav meč. Imamo želju da odigramo dobro i probamo da dođemo u situaciju da pobedimo. Razlika u pristupu ne postoji u odnosu na prethodne utakmice. Svaku od prethodnih 29 utakmica smo igrali sa izuzetnom željom koja je bila prisutna kod svih nas. Tako je i ovoga puta“, istakao je Radonjić.

Prema njegovim rečima Zvezda će učiniti sve da iskontroliše napadački potencijal turskog tima i da iz svake situacije pokuša da napravi prednost.

„Darušafaka je na početku sezone dovela trenera Blata koji je sa tržišta uzeo najbolje dostupne igrače. Tim je projektovan za najveća dostignuća, u formi su, Vonamejker je jedan od najboljih plejmejkera u Evropi, Vilbekin igra odlično, Klajburn je iskočio ove sezone. Imaju Andersona koji je NBA igrač, a Harangodi i Moerman donose veliko iskustvo. Angažovanjem Žižića uspeli su da reše i problem u reketu. Poseduju ogromno iskustvo i igraju odlično“, zaključio je Radonjić.

Utakmica 30. kola Evrolige između Darušafake i Crvene zvezde igra se sutra od 19 sati.

