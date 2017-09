Radonjić za MOZZART: Lep je osećaj kada vidiš toliko Zvezdinih igrača u dresu Srbije

"Srbija ima u odnosu na celu situaciju veće šanse od Italije da prođe dalje", kaže nekadašnji trener Crvene zvezde

(Od specijalnog izveštača MOZZART Sporta iz Istanbula)

Nešto više od dva meseca pošto se rastao sa Crvenom zvezdom posle dugogodišnje, trofejne saradnje, Dejan Radonjić i dalje uživa u plodovima mukotrpnog rada. Najtrofejniji stručnjak kluba sa Malog Kalemegdana bio je viđen u nedelju popodne u Sinan Erdem Domu, prvo na utakmici Crne Gore i Letonije, da bi kasnije u društvu srpskih fudbalskih asova Dejana Stankovića i Marka Pantelića posmatrao i srpsku pobedu nad Mađarskom.

Mada nije želeo previše da se eksponira, za naš sajt Radonjić je govorio o aktuelnostima sa ovogodišnjeg Evrobasketa.

Da li je Srbija spremna za najvažniji meč na turniru?

„Sada ide eliminacioni sistem, jako je bitno da se ima kontrola, kao što je to bio slučaj i protiv Mađarske, gde su svi očekivali pobedu Srbije i prolaz. Već se ušlo u fazu gde je odigran značajan broj mečeva, koji je pokazao da Srbija ima razloga da očekuje dosta toga dobrog do kraja takmičenja“ otovreno će Radonjić.

Poznajete dobar deo italijanske reprezentacije i selektora Etorea Mesinu. Kakav utisak su ostavili na vas?

„Italija je u pripremama igrala tako da nije prepoznata da je u krugu ekipa koje mogu da se bore za visok plasman. Generalno, imaju veliki kvalitet. Na klupi je veliki trener Etore Mesina. Ima mnogo iskustva, njegova ekipa ima formu u uzlaznoj putanji. Očekuje se interesantan meč između Srbije i Italije“.

Šta bi to mogla da bude snaga italijanskog tima protiv Srbije i ko ima veće šanse za prolaz dalje?

„Činjenica je da Italija ima mnogo kapaciteta i da može da odgovori zahtevima protiv svih ekipa na Evrobasketu. To im daje prostora da naprave dobar rezultat. Srbija ima u odnosu na celu situaciju veće šanse od Italije da prođe dalje. Treba se, naravno, odmoriti kako treba. Italija ima dan više od Srbije za to. To su detalji koji mogu da utiču na ishod utakmice. Ali, biće tu spremnosti i koncentracije na maksimalnom nivou, s obe strane. Odličan meč ćemo gledati i kvalitet sa obe strane, ali verujem da Srbija ima veće šanse da prođe dalje“.

Koliko vas čini ponosnim činjenica da su čak sedmorica igrača koje ste trenirali u Crvenoj zvezdi (Jović, Micić, Lazić, Gudurić, Marjanović, Kuzmić, Štimac)?

„Dobar je osećaj. Nisam ih odavno gledao uživo, pa je još lepši osećaj. Drago mi je da ima dosta igrača koje sam trenirao, u Srbiji, ali i Crnoj Gori. Poželeo sam momcima oba tima dobru sreću pred početak šampionata“.

Nezaobilazno pitanje je – koji je konačni domet Srbije na Evropskom prvenstvu?

„Pokazala je da može dosta i treba očekivati u kojem ima dosta kandidata, Srbija ima šansu da pronađe put do visokih mesta“.

Crna Gora je doživela debakl od Letonije, ali je utisak da su svi u svlačionici zadovoljni generalnim utiskom kako je ekipa izgledala na kompletnom turniru?

„Crna Gora je prvi put izborila plasman među šesnaest najboljih ekipa u Evropi i odigrala prvi deo takmičenja u Klužu odlično. Izborili su plasman dalje i došli su u Istanbul sa željom da igraju što bolje. Letonija iz meča u meč igra sve bolje. Odigrala je sjajno, šuterski izvanredno raspoložena, čak 15 pogodaka sa distance. Napravila je veliku pobedu, a po onome što je pokazala u poslednje vreme ima razloga za optimizam u nastavku takmičenja“, jasan je Radonjić, ali dodaje:

„Crna Gora je završila učešće na Evrobasketu uz istorijski uspeh. Najbolji plasman dosad je ostvaren i treba svi da budu zadovoljni“.

Srbija će meč sa Italijom igrati u sredu od 20.30, uz direktan prenos na javnom medijskom servisu.

