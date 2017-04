Radonjić: Zadovoljstvo je stići do cilja!

"U startu sezone smo prirodno rekli da je to nešto što je ključno, kao i prethodnih, jer tako nastavljamo učešće u Evroligi", rekao je crnogorski strateg

Tokom čitave sezone u ABA ligi, od njenog početka pa do kraja, trener Crvene zvezde Dejan Radonjić je trofej u regionalnom takmičenju isticao kao prioritet.

To nije promenilo ni ni učešće u Evroligi, gde je srpski šampion bio konkurentan do samog kraja ligaškog dela. Na kraju, glavni cilj je ostvaren.

“Pre svega, zadovoljstvo je što smo došli do onoga što nam je bio cilj. U startu sezone smo prirodno rekli da je to nešto što je ključno ove sezone, kao i prethodnih, jer tako nastavljamo učešće u Evroligi. To je bez dileme prioritetni momenat za nas. Serija u napornom ritmu, bilo je teško i za nas i za Cedevitu. Dva dana pre početka serije smo igrali sa Darušafakom, a dva dana pre toga protiv Budućnosti i tako dalje… Dobro smo otvorili seriju, odbranivši naš teren sa 2:0. Čitave godine smo igrali dobro, s tim što Evroliga sa sobom nosi mogućnost da se opterećenje prenese na ABA ligu. Ipak, obezbedili smo mogućnost da branimo naš tereen. Znali smo da će Cedevita dati sve od sebe da produži seriju, ali odigrali smo taktički dobar meč, sa nekim lošim intervalima, ali smo popravili igru i došli do pobede”, rekao je Dejan Radonjić.

Crnogorskom strategu je ovo treći vezani trofej u regionalnom takmičenju sa Crvenom zvezdom, ali se čini da je ovaj osvojen na najubedljiviji način do sada.

