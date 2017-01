Radonjine recke

Preostale su samo četiri ekipe Evrolige kojima trener Zvezde nije navukao kapu preko očiju i uzviknuo - restrikcija

Veličina slova A A A

Prvi komentar svih u Crvenoj zvezdi posle velikih pobeda, od Dejana Radonjića do Petra Rakićevića, poslovično glasi - gledamo sledeću utakmicu, ovo moramo što pre da zaboravimo. Dešavalo se da razgovaramo sa igračima 10 mnuta posle, recimo pobede nad CSKA, a da dobijamo odgovore kako im je već tada u glavi naredni meč u ABA ligi. Sigurno će tako biti i posle impresivnog haranja po Kaunasu. Mozak im je tako "navijen", a za to je zaslužan Dejan Radonjić.

Pisalo se o njemu prvo kako je majstor za utakmice protiv španskih timova protiv kojih zaista ima dobar skor, ali kada se malo zagrebe - zapravo su preostale samo četiri ekipe iz aktuelne postavke najjačeg evropskog takmičenja kojima Radonjić nije navukao kapu preko očiju i uzviknuo - restrikcija.

To su Darušafaka, Olimpijakos, Uniks i Fenerbahče.

Odmah u oči upada da je Radonjić dobijao Uniks u Evrokupu i to dva puta (po jednom 2013. i 2014. godine). Ipak, u do sada jedinom okršaju u Evroligi ove sezone Uniks je bio bolji i to u veoma neizvesnoj završnici gde je Zvezda imala skoro sve u svojim rukama, ali je slavlje trojkom pokvario Kit Lengford.

Protiv Darušafake Zvezda je igrala tri meča u Evroligi (dva puta prošle sezone) i sva tri izgubila. Poslednji na premijeri ove sezone. Delovalo je tada da je to dobro, da je dobro što se igra protiv tima Dejvida Blata koji tada još nije bio uigran, ali s ove tačke deluje da je sreće imala Darušafaka. Izvukla je tesnu pobedu u Beogradu, na mestu odakle ni najveći ove sezone nisu izašli s osmehom na brku.

Sa Olimpijakosom je uvek teško igrati jer je to tim koji je neverovatno disciplinovan, igra fantastičnu odbranu, a uvek se tu uvuče i onaj faktor “bratskog” koji pomalo ublaži naboj, mada je teško poreći činjenicu da je klub iz Pireja imao, a ima i sada, poimence kvalitetniji tim. Prilika za rušenje Olimpijakosa biće 22. marta u Beogradu.

Do tada, već 12. januara u goste stiže Fenerbahče. Turci ne leže Zvezdi, pa ne leže, i zato se dugo čeka ta recka. A pošteni da budemo - pa to je vicešampion Evrope, sa najboljim evropskim trenerom svih vremena. Fenerbahče nikome ne leži. Ipak, u ovom momentu, posle velikih skalpova, nije ni Zvezda ekipa kojoj protivnici s raširenim rukama idu u susret. Znaju u redovima turskog šampiona šta ih čeka, pogotovo u ovom momentumu kada Zvezda melje sve pred sobom. Biće to, za pet dana, veoma dobar susret.

Takođe, treba istaći i podatak da Zvezda nije savladala Fenerbahče još od 1999. godine.

Radonjić i Crvena zvezda su ove sezone na “zid trofeja” dodali imena od kojih se ježi koža. Prvaka Evrope CSKA (prvi put u istoriji). Barselonu (prvi put u istoriji). Žalgiris. Olimpiju Milano (prvi put) i Brose (u Bambergu).

Pet imena koja do sada nisu bivala "precrtana", ali ove sezone jesu. Čarobna sezona…Već sada.

Posle 16 kola Zvezda ima 8-8 i nalazi se na 7. mestu na tabeli, a isti skor imaju i Darušafaka, odnosno Anadolu Efes. Top 8 iz kola u kolo deluje sve realnije. Ali dalek je još put do raja.

Čekajući sledeću recku…

PIŠE: Strahinja KLISARIĆ

(FOTO: MN Press)