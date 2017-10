Raduljica dominira

Srpski centar zabeležio dabl-dabl učinak u predsezoni...

U kineskoj košarci po ugledu na NBA igra se predsezona, a naš Miroslav Raduljica najavio je dobru godinu! Srpski reprezentativac posle oporavka od povrede bio je odličan u trijumfu njegovog Đangsua protiv Šangaj šarksa.

Memi Bećirović, trener Dragonsa, dao je našem centru 25 minuta da pokaže u kakvoj je formi i ovaj je to maksimalno iskoristio. Za to vreme ubacio je čak 23 poena i uhvatio 12 lopti pod košem. Uz to Radulja je imao po jednu asistenciju i blokadu.

Košarkaška sezona u Kini počinje kroz desetak dana...

(foto: Action Images)