Raduljica: Jokić će biti naš vođa

Nema košarkaškog zansenjaka na kugli zemljaskoj koga ne oduševljavaju poslednje partije Nikole Jokića u dresu Denvera. Najveći benefit trebalo bi da izvuče selekcija Srbije.

Jokić je prvu epizodu u dresu sa nacionalnim grbom završio osvajanjem srebrne medalje na Olimpijskim igrama. Bio je tajno oružje Aleksandra Đorđevića. Ali sve ukazuje na to da će Jokić u budućnosti biti glavna snaga Orlova.

„ Siguran sam da Nikola može da b ude vođa selekcije Srbije, mene je lično oduševio prošlog leta kada smo prvi put imali priliku da igramo zajedno. Ima neverovatan osećaj za košarku i uživanje je igrati s njim, a isto tako i gledati ga kako igra. Ima odličnu sezonu u NBA i to je zaslužio u svakom smislu. Želim da igra još bolje, znam da to može“, rekao je Miroslav Raduljica za Nezavisne novine.

On je direktno odgovorio na pitanje o tome da li Srbija ovog leta može do zlata.

„Rano je govoriti o tome. Bitno je da se dobro pripremimo za prvenstvo, nama je svaka utakmica bitna kao da je finale i to je filozofija kojom idemo. To je nešto što nam je selektor Aleksandar Đorđević usadio i mislim da dosadašnji rezultati govore da je to dobar put. Jedva čekam pripreme i stvarno uživam da igram i da budem sa svim tim momcima“.

Srpski centar se osvrnuo i na igre Crvene zvezde u Evroligi.

„Kao što sam i ranije govorio, Zvezdina snaga je u tome što dugo igraju u istom sastavu i dobro se poznaju. Iz toga proizlazi samopouzdanje i samim tim ceo tim igra bolje. U prilog tome govore i odlični rezultati“.

