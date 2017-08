Rafa prvi posle tri godine

Španac od danas zvanično svetski broj jedan

Španski teniser Rafael Nadal vratio se na čelo ATP liste posle pune tri godine.

Za to su zaslužni plasman u četvrtfinale Sinsinatija, kao i povrede Endija Marija i Rodžera Federera koji su propustili masters u SAD-u. Prodor Nadala na čelo ATP liste je očekivan, a on će mu omogućiti da bude i prvi nosilac i na predstojećem US openu (28. avgust - 10. septembar).

Rafael Nadal je prvi na listi sa 7.645 poena što je 495 više u odnosu na drugoplasiranog Marija (7.150), dok je treći Federer sa 7.145 bodova. Na četvrtom mestu je Švajcarac Stan Vavrinka (5.690), dok je naš Novak Đoković peti sa 5.325 poena...

(FOTO: Action Images)