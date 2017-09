Rafa, Rodžer i Viktor grizu Veliku jabuku

Na US Openu danas su na redu završni mečevi trećeg kola i u muškoj konkurenciji

Juče smo saznali prvih osam učesnika osmine finala ovogodišnjeg izdanja US Opena, a danas su na redu preostali megdani trećeg kola. Pošto smo dame već najavili, red je da vidimo i šta nam to nudi muški deo žreba u pojedinačnoj konkurenciji. A ako ste planirali da nešto bacite i na tiket, bićete na slatkim mukama. Jer se igra čak osam susreta, od čega čemo mi kladilački analizzirati polovinu.

NADAL - MAJER H 1 (-8,5)

KVOTA 2,30

Prvi meč dana u muškom žrebu je pravi fiks jer Rafa Nadal izlazi na megdan Leonardu Majeru. Španac vodi sa 3-0 u međusobnim duelia koje je lagano dobijao. Tako će biti, po svemu sudeći i danas u Velikoj jabuci.

FEDERER - LOPEZ TS 3

KVOTA 1,95

Nakon Španca i Francuza na Artur Eš izlaze dva starta poznanika, Rodžer Federer i Felisijano Lopez. Biće to svakako susret lep za oko, u kojem će, po navici pobedu odneti Švajcarac. Istina, Fedeks ima problem sa leđima, što bi moglo da mu pravi probleme, tako da treba očekivati njegovu furioznu igru ne bi li sve završio u tri seta.

TIM - MANARINO KI

KVOTA 1,35

Mladi Austrijanac nikako ne uspeva da pokaže koliko zaista vredi i zna, posebno na velikim takmičenjima. Ipak, Manarino je za njega mali zalogaj koji bi trebalo da proguta u cugu.

DOLGOPOLOV - TROICKI VG 1

KVOTA 2,15

Naš jedini preostali predstavnik u pojedinačnoj muškoj konkurenciji US Opena, Viktor Troicki će pokušati da se probije do osmine finala. Posao mu neće biti lak, ali ne i nemoguć. Protivnik mu je uvek opasni, ali pomalo "čuknuti" Aleksandar Dolgopolov protiv kojeg vodi sa 2-1. Ukrajinac je tu jedinu pobedu zabeležio baš ove sezone, u Indijan Velsu i to lagano. Ovde je teško odabrati pobednika, te treba gađati veći broj gemova.

