Rajan Gigs i Midlzbro? Odlična kombinacija!

"Junajted? Još bolja", tvrdi nekadašnji pomoćnik ser Aleksa Fergusona

Dugo je važio za jedinog logičnog naslednika Luja van Gala u Mančester junajtedu. Dolaskom Žozea Murinja legendarni Rajan Gigs odlučio je da kaže zbogom domu u kojem je proveo skoro ceo svoj život i definitivno uzme pauzu od fudbala.

Sada se velški as dovodi u vezu sa novim engleskim drugoligašem - Midlzbroom. Lavovi su posle razočaravajuće kampanje u Premijer ligi spakovali kofere i preselili se u niži rang, a to će verovatno značiti i novu promenu na klupi. Midlzbro je ove sezone već Aitora Karanku zamenio Stivom Egnjuom, koji ima ugovor do kraja sezone.

Nekadašnji pomoćnik ser Aleksa Fergusona i čovek koji dobro poznaje Gigsa, Rene Mulenstin, smatra da bi to bila odlična kombinacija.

„Siguran sam da bi on bio jako zainteresovan za taj posao, jer je spreman da bude menadžer. Ljudi stalno govore o iskustvu, iskustvu, iskustvu... Ali, pogledajte oko sebe, pogledajte koliko je menadžera sa iskustvom palo. Sa Rajanom, koji ima ogromno igračko iskustvo, on bi odradio fantastičan posao u Boru. Zvuči mi kao savršen spoj“.

Gigs mesecima unazad traži prvi samostalni posao.

„Da, on i dalje traži mesto gde bi mogao da se dokaže. Jako sam razočaran što nikada nije dobio šansu da radi kao menadžer Junajteda. Možda će zvučati čudno, ali Junajted bi bio savršen klub za njega, jer on poznaje identitet tog kluba i zna Premijer ligu. Naravno, razumem da je tu dosta stvari stalo na put, ali ja ne brinem za Rajana. On ima neverovatan fudbalski mozak“.

Mulenstin ponavlja da bi Midlzbro bio dobar klub za Velšanina.

„To bi bio drugačiji izazov za njega. Dosta su ga dovodili u vezu sa Svonsijem, ali ovde bi mogao da uspostavi svoju filozofiju i igra fudbal kakav voli“.

