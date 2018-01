Rajko, sine, kad će više ta Engleska?

„Nije lako naći klub, pošto Makabi traži pet miliona evra“, dodaje kaže Predrag Rajković

Predrag Rajković i ove sezone briljira na golu Makabija. Naš reprezentativni čuvar mreže i svojevremeno najbolji mladi golman sveta je u odličnoj formi što se i te kako odrazilo na rezultate tima iz Tel Aviva.

Ponos Izraela je već osvojio Liga kup, prvi trofej u sezoni, a posle duže vremena Makabi je ponovo na deobi prvog mesta na tabeli izraelskog šampionata. Rajković i drugovi su u seriji od 13 utakmica bez poraza u svim takmičenja, a u prvenstvu Izraela nanizali su šest uzastopnih pobeda. U poslednjem kolu savaladali su Hapoel Aškelon rezultatom 3:1, a jedan od najzaslužnijih za trijumf bio je upravo naš internacionalac koji je u nekoliko navrata maestralno intervenisao.

„U poslednje vreme igramo zaista dobro i odlični rezultati su nas doveli na vrh tabele. Mislim da se polako slažu sve kockice u timu i da ćemo igrati još i bolje, jer imamo prostora za napredak. To je pokazala i poslednja utakmica u kojoj smo imali uspona i padova tokom meča. Treba nam konstantnost svih 90 minuta. Ako to uspemo ne vidim ko može da nas dobije u šampionatu“, poručio je Rajković

Rajković iz meča u meč sakuplja pažnju fudbalske javnosti odličnim odbranama ove sezone?

„Samo radim svoj posao. Ne volim da pričam o sebi, neka to rade drugi. Činjenica je da imam sigurnost i da želim da pomognem ekipi kad god mi se ukaže prilika, ali voleo bih da imam što manje posla. To je uvek najbolji scenario za golmana i znak da ekipa igra odlično. Za moje dobre partije velika zasluga pripada i treneru Krojfu sa kojim imam odličnu saradnju. Raduju ga moje dobre partije i činjenica da sam napredovao“ kaže Rajković i dodaje:

„Ponavljam, najvažnije je da kao ekipa imamo šansu da ostvarimo ono što smo propustili prošle sezone. Titula nam je tada izmakla za malo i verujem da ćemo sada imati kvaliteta i sreće da dodjemo do cilja prvi. Makabi je najveći klub u Izraelu i prosto moramo da odgovorimo ambicijama i željama navijača“

Eventualno osvajanje titule moglo bi da bude i pozdravni poklon za Rajkovića, jer se sve glasnije priča o njegovom napuštanju Tel Aviva i odlasku u Englesku.

„Imam ugovor još dve godine i jasno je da se pita Makabi. Oni su letos rekli da obeštećenje neće biti ispod pet miliona eura pa u toj situaciji nije lako naći novi klub. Ne krijem da želim titulu i onda nove izazove, ali videćemo. Rano je još za te priče, ima vremena. Ako mi se i bude desio novi klub mislim da će se desiti posle Svetskog prvenstva. Premijer liga je svakako izazov, ali podvlačim da ne treba žuriti sa zaključcima i očekivanjima. Videćemo koliko će biti obeštećenje pa ćemo onda moći i da planiramo dalje korake“, dodao je reprezentativac Srbije.

(Foto Star Sport)