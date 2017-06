Rajola napao Milan iz svih oružja: Kinezi vlasnici? Neka se oglasi pravi gazda kluba - Eliot!

„Morati i Obamejanu su nudili duplo više para! Isprovocirali su mu da tražim klauzulu od 5.000.000 evra“, poručuje Donarumin menadžer.

Veličina slova A A A

Ne stišava se rat na relaciji Milan - Mino Rajola povodom slučaja Donaruma. Juče je počelo prepucavanje po medijima, a Rajola nastavlja puca u Milan iz svih oružja. Sada tvrdi da Kinez Li Jonghong zapravo nije vlasnik Milana?!

Podsetimo, ovaj sumnjivi kineski biznismen oko čijeg kapitala su ispredale razne priče je kupio Milan od Berluskonija i do sada platio 800.000.000 evra za preuzimanje kluba bi ulaganja. Izbegava pojavljivanje u javnosti, ne daje izjave i za sve poslove je ovlastio svoje direktore Mirabelija i Fasonea koji su pregovarali sa Rajolom oko Donarume i zaratili sa njim. Međutim, spekuliše se da je upravo Kinez pobesneo zbog Donarume i naredio direktorima da ne prodaju golmana za male pare i da ga zakucaju na tribine do sledećeg leta što je razbesnelo Rajolu.

„Je li to poručio Li? Je li on Milan? A zašto onda ja ne bih razgovarao sa Eliotom koji je pravi vlasnik Milana?“, poručio je Rajola i zapalio italijansku javnost!

Ko je Eliot?

Reč je i američkom hedž fondu od kojeg je Li Jonghong uzimao pozajmice prilikom kupovine Milana. Spekuliše se da ovaj fond iz senke upravlja Milanom jer je preuzeo sva klupska dugovanja.

„Ne verujem im, niti oni veruju meni. Iako imam dobar odnos sa Fasoenom i znamo se dugo godina. Fasone zna da može da računa na mene. Uostalom, već su se raspitivao oko Matuidija“.

Tvrdi da niježeleo rat sa Milanom...

„Nisam objavio rat Milanu. Imao sam sa Milanom dobar odnos, borio sam se i izborio da im dovedem Ibrahimovića iz Barselone“.

Rajolu ne brine što ga mrze navijači Milana.

„Navikao sam na to. Nažalost, mene birnu druge stvari. Kao naprimer transaprent sa uvredljivim sadržajem koji klub nije želeo da skloni. Nisu želeli da se solidarišu sa igračem i zbog toga je Điđo bio jako tužan. Nadam se makar da će FS Italije stati u zaštitu Donarume na EP u Poljskoj. Već smo tražili posebne mere obezbeđenja. Moramo da mislimo o svemu jer niko drugi više ne brine o Donarumi“.

Rajola je opet izneo svoju verziju priče...

„Điđo je želeo da ostane u Milanu jer je u tom klubu od 14. godine i tamo mu je bio brat. Zbog toga je njegova porodica odlučila da Điđo potpiše za Milan umesto za Inter kada je bio klinac. Ali onda je došao Mirabeli i zapretio mu da će ga poslati na tribine ako ne produži ugovor. To je ucena!“

Javnost sada interesuje zašto nije produžio ugovor dok je Galijani bio u klubu sa kojim je Rajola u dobrim odnosima.

„Zato što je Milan dve godine bio u procesu promene valsnika i za to vreme su se promenila tri različita kupca. Galijani je želeo da pregovaramo, ali ja sam želeo da sačekam nove vlasnike i da vidim šta će biti sa klubom jer sam želeo da zaštitim svog klijenta. Galijani i ja samo prijatelji. Ali kada posao nije u pitanju. On je veliki navijač Milana, zvao me je pre neki dan i pokušao da reši problem, ali sam mu odmah rekao da se ne trudi oko toga“.

Sve je više glasina da je Rajola namerno ovo uradio jer ima dogovor sa Real Madridomn koji će mu ispaltiti masnu proviziju jer će paltiti višestruko manje obeštećenje za Donarumu od realne vrednosti.

„Nema dogovora, ali mnogi klubovi su zainteresovani za njega“.

Rajola je tvrdio da novac nije razlog pucanja pregovora. Iako je Milan sa ponudom od 5.000.000 evra po sezoni želeo Doanrumu da učini najplaćenijim igračem u klubu, jednim od najplaćenijih u ligi, ali i plaćenijim od Bufona. Izgleda da je i to bilo malo...

„Nije novac problem nego njihovo ponašanje. Pogledajte kako se oni ponašaju. Vidite li da su nagovorili mladog Kontija da zarati sa Atalantom i zapreti štrajkom ako ga klub ne proda Milanu. Điđo tako nešto nikada nije uradio i nije postavljao nikakve finansijske uslove. Ali ako imate igrača takve klase zašto onda idete okolo i nudite Obamejanu i Morati duplo veću platu? To nema niakvog smisla“, zasmetalo je Rajoli što je Milan nudio Morati 7.000.000 evra po sezoni.

Ali Donarumi je tek 18 godina da bi zarađivao toliki novac?

„Pa šta! Real Madrid je doveo 16-godišnjeg Vinisjusa Žuniora i paltio 45.000.000 evra za njega. A da vam ne govorim o njegovoj plati, pošto ne želim da to otkrivam u javnosti... Godine su nebitne ako je igrač kvalitetan“.

Pominjala se i otkupna klauzula kao predmet sporenja... Rajola je prvo rekao da nikada nisu ni došli do kkalzule u pregovorima, ali sada ipak tvrdi da se pričalo o njoj.

„Nismo ni pregovarali ozbiljno o tome. Oni su pomenuli klauzulu od 200.000.000 evra i isprovocirali su me. Onda sam ja rekao da tražimo klauzulu od 10.000.000 evra ako se Milan kvalifikuje za Ligu šampiona, odnosno 5.000.000 evra ako se ne kvalifikuje“.

Koja je realna vrednost Donarume?

„On je neprocenjiv i ne želim da mu kačim bilo kakvu cenu. To sada treba da uradi Milan. Znam samo da će postati bolji od Bufona i da može da osvoji nekoliko Zlatnih lopti. Bolji golman se nije rodio“.

On tvrdi da nije krivac što njegovi igrači često menjaju klubove i da ne gleda samo profit za sebe.

„Vodim igrače tamo gde je najbolje za njih. Naprimer, uskoro će Moise Kean produžiti ugovor sa Juventusom iako mu je tek 17 godina. Mali Luka Pelegrini iz Rome je takođe tražen, ali i on će ostati u klubu“.

(FOTO: Action images)