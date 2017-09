Rajola: Ne verujem u Milan, krše obećanja... Dibala ide iz Juventusa, Nejmara je kupila država

Kontroverzni menadžer opet pričao o raznim temama s fudbalske pijace

Veličina slova A A A

Rat koji tinja od letos se opet razbuktava. Mino Rajola i Milan nastavljaju da se prepucavaju po medijima i da kritikuju jedni druge.

Nakon nedavnog Rajolinog istupa u javnosti, oglasio se Milanov direktor Mirabeli koji je rekao da je Rajola „mali čovek“, a sada je opet odgovorio Rajola.

„Nemam ništa lično protiv direktora Fasonea ili Mirabelija, ali jednostavno mi se ne sviđa njihov projekat“, rekao je poznati agent.

On je u ratu sa Milanom još od afere oko novog ugovora njegovog klijenta Đanluiđija Donarume.

„Kada je cela Italija zabrinuto brujala o budućnosti Donarume, oni iz kluba su predložili da mu daju kapitensku traku. Mi to nismo tražili. Samo kažem da je to obećanje koje nije uspinjeno“, kaže Rajola koji ne može da prežali što je traka završila kod Bonućija.

Za razliku od kineskog projekta u Milanu, Rajoli se više sviđa kineska vladavina u Interu.

„Na Interov prelazni rok je mnogo uticala politička situacija u Kini. Nekada povući ručnu kočnicu je dobra stvar... Od trošenja ume glava da zaboli. Ne znači da ste kupovali dobro ako ste potrošili 220.000.000 evra“, rekao je Rajola.

Potom se dotakao situacije oko Paula Dibale...

„Verujem da će Dibala na kraju otići iz Juventusa. Teško je u njegovim godinama biti lider tima koji se stalno menja. Vidim ga u Realu, mančesterskim klubovima ili Čelsiju. Ali ga ne vidim u reformisanoj Barseloni koja se menja“.

O svom novom klijentu marku Veratiju kaže:

„Verujem da ostaje u Pari Sen Žermenu. A u budućnosti, ko zna...“

Iako mu je nekolicina klijenata igrala ili igra u Pari Sen Žermenu sa čijim čelnicima je u dobrim odnosima, on tvrdi da je PSŽ na primeru Nejmara pokazao moć Katara.

„Ništa nenormalno se nije desilo u prethodno prelaznom roku. Svi pričaju o Nejmaru, ali zaboravlja se koliko je Barselona platila za njega. Sada ga je kupila država, a ne klub. Da je Zidan danas igrač, vredeo bi kao Nejmar“.