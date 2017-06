Rajola se ne zaustavlja: Điđo je bolji od Điđa! Da je Galijani tu Milan bi već imao Ibru...

"Donaruma je jedini golman koji će osvojiti Zlatnu loptu", jasan je najomraženiji agent planete

Mislili ste da je višečasovni intervju Mina Rajole sa probranim medijima u kuhinji svoje rezidencije u Monte Karlu vrhunac ludila u haotičnom slučaju Đanluiđija Donarume koji je zapalio Italiju? Prevarili ste se!

Ni noć posle svega što je izgovorio prethodne noći, najomraženiji agent planete otvorio je novo poglavlje i nastavljao da šalje otrovne strelice ka aktuelnom rukovodstvu Milana.

Reči koje su se čekale – priča Mina Rajole: Ma kakve pare, Điđo hteo da ostane, odluka moja 100 odsto! Pretnje smrću, mobing...

I ponovo je tema bio Điđo! Za početak, o tome koja je cena najtalentovanijeg mladog golmana današnjice? Po fudbalskim krugovima priča se da bi Milan posle cele ove situacije mogao da dobije između 25.000.000 i 30.000.000 evra, što je gotovo upola manje od njegove realne vrednosti.

"Koliko vredi Donaruma? On nema cenu! Sve je na Milanu", bio je jasan Rajola.

A onda je u dahu dodao:

"Ne znam za cenu, ali znam da je on jedini golman koji će osvojiti Zlatnu loptu".

Milanova verzija kao odgovor: Điđo, sve ćemo ti oprostiti, ali nećeš biti prodat! Rajola laže

Vrhunac je tek usledio kada je Rajola u istu sentencu stavio Điđa Donarumu i Điđija Bufona...

"Gledajući perspektivu, Donaruma je bolji od Bufona. Donarumin naslednik rodiće se tek za 30 godina. Jednostavno, takva je evolucija fudbala i uloge golmana".

Potom je Rajola okrenu list i započeo temu budućnosti Zlatana Ibrahimovića. U Italiji se čuo glas da bi Rajola pristao na Milanove uslove za Donaruminu platu kada bi dres Rosonera obukao Zlatan Ibrahimović. Ali, to se neće desiti zbog slomljenog odnosa sa novom upravom Milana.

"Da je Adrijano Galijani tu (dugogodišnji prvi operativac Milana prim. aut.) Ibrahimović bi već bio u Milanu. Ova nova uprava me nije ni pitala za njega. On je dobro, već je dobio nekoliko ponuda iz MLS i drugih liga. Ibra sigurno neće u Napoli, da budem jasan", zaključio je Rajola.

Šta nas čeka dalje u ovoj sagi?

