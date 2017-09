Rajola vrišti: Navijači Milana, samo vi nemojte da morališete! Izvinite se Donarumi! Fali vam zver od napadača

Poznati menadžer kao „svaki ciga...“ hvali Veratija, Insinjea, Hamšika i Balotelija, a napada iz svih oružja Venturu

Pozovi Mina Rajolu i imaš priču. Novinari u Italiji ne moraju da brinu dok imaju kontroverznu ličnost kakva je poznati menadžer. Još jednom, brzopotezno, probio se na naslovnice, potiskujući s udarnih vesti i reprezentaciju i velikane Serije A.

Jer, kad uticajni agent priča onda svi „gutaju“.

Jedna od priča leta se ticala njegovog štićenika Đanluiđija Donarume. Nema čega sve nije bilo u papazjaniji interesa i konflikta u trouglu golman-Milan-menadžer. Na kraju je Điđo ostao na „San Siru“, potpisavši novi četvorogidišnji ugovor pod uslovima koje je upravo Rajola tražio.

Mada, sad „vrti“ drugu ploču.

„Ispunili smo Donarumi želju da ostane u Milanu. Još čekam da mi se izvini grupa navijača Milana i pojedini novinari. Lako im je da morališu kad su drugi ljudi u pitanju, ali mora da se zna da nikad nismo tražili da Đanluiđi bude kapiten, nego su mu čelnici kluba ponudili traku“, ispričao je Mino Rajola.

Saga se završila tako što je Donaruma dobio platu od 6.000.000 evra godišnje i postao jedan od najplaćenijih pojedinaca u Seriji A. Plus je „zaposlio“ svog rođenog brata Antonija u Milanu za godišnja primanja od 1.000.000 evra, što je bio uslov da uopšte ostane u klubu, iako su se danima najvatreniji navijači sedmostrukog prvaka Evrope protivili seriji ucena talentovanog golmana i njegovog agenta.

„Svi osuđuju Donarumu, a niko mu se nije izvinio. Mi smo jedina zemlja na svetu gde navijači misle da mogu da vode klub. U inostranstvu nema transparenata protiv kluba (možda Rajola još nije čuo za slučaj Ognjena Ožegovića). Moramo da se ratosiljamo kulture straha od tifoza“.

Milan je ovog leta bio aktivan na tržištu, doveo je 11 igrača, međutim, Mino ne vidi ekipu Vinčenca Montele kao ozbiljnog kandidata za Skudeto.

„Juventus je i dalje prvak Italije, da vidimo može li neko da ga svrgne sa trona. Veliki je to tim, mada i Napoli je. Sviđa mi se kako igra, Mauricio Sari dobija pohvale gde god se pojavi u Evropi. Čak mi se čini da Roma može da bude iznenađenje. Nisam pristalica politike koju je vodio Inter, ali je poštujem. Što se tiče Milana, videćemo šta će biti kad naspram sebe budu imali nekog jačeg rivala, pošto se s takvim još nisu sreli ovog leta. Ono što me brine jeste da im nedostaje još jedan klasni napadač“, rekao je Rajola, čito da „bocne“ superagenta Žorža Mendeš, zaslužnog što se Andre Silva iz Porta preselio u Milan.

Rajola je pohvalio Napolijev stil, međutim, nije ostao dužan predsedniku Aurelio de Laurentisu koji je pre nekoliko dana digao glas tvrdnjom kako „samo preko njega mrtvog“ Lorenco Insinje može da ode u Barselonu. Čak je tvrdio da ga Mino podseća na lik iz crtanog filma.

„E, jednog dana ja ću napraviti crtani film o njemu i postaraću se da razume neke stvari. Priča da sam hteo da vodim Mareka Hamšika, zapravo je obrnuto, tražio sam da potpiše novi ugovor. Ako gazda Napolija govori da kako samo preko njega mrtvog mogu da odvedem Insinjea, nemoj da zaboravi da Lorencu ugovor ističe za četiri godine i da se posle toga ništa ne pita. Što se tiče Hamšika, dečko želi da ostane u Napulju do smrti! Možda u klubu nemaju takvu nameru, ali svi moraju da poštuju Marekovu želju“.

Onda je prešao na Đampjera Venturu. Utisak je da je jedva dočekao prvi neuspeh Italije u mundijalskim kvalifikacijama da napadne selektora, a da pritom zaštiti svoje klijente, ističući da oni nisu krivi za visok poraz od Španije (0:3) koji će verovatno značiti da put do Rusije mora da traži kroz baraž.

„Ne mislim da u našem timu ima manje igrača šampionskog kova nego u španskom, ali ako protiv Furije igrate odbojku kao što smo mi igrali u subotu onda ne možete ništa da uradite. Na primer, stavite samo na 20 minuta Iska i Asensija u italijanski sastav i videćete da Insinje i Verati (takođe Rajolini štićenici, op. au) nisu u inferiornom položaju. Greške koje su pravili u Madridu tiču se taktike".

Konkretno:

"Pričamo o selektoru koji sve vreme govori kako će istrajati na svom putu, a niko da se zapita da je sve uradio pogrešno. O čemu onda da pričamo? Moramo da igramo moderno, kao Španija ili Nemačka. Nemojte samo da mi govorite o kvalitetu pojedinaca, jer vas ja uveravam da smo „jedan na jedan“ na istom nivou kao dve navedene selekcije“.

Napao je i čelnike saveza, koji su Insinjeu dolelili „desetku“ u državnom timu, što je posle poraza razljutilo veliki broj navijača.

„Ma, nek’ idu dođavola! Desetka je samo broj, kao devet ili 11. Na primer, Isko - koji je na terenu bio bolji od svih - ne nosi desetku, nego 22. Koga briga... A predsednik FS Italije Karlo Tavekio je zaspao na tribinama za vreme utakmice!? Čim nešto krene naopako sve guramo pod tepih. Videli ste u Ligi šampiona kakav je bio Insinje protiv Real Madrida, da su on i Verati Španci šalili bi se sa svim rivalima. Jednostavno, Italija mora da promeni način razmišljanja“.

Za kraj, kakav bi to intervju bio da jedna kotrovezna ličnost ne pomene drugu, po sistemu „svaki ciga...“.

„Italija nema boljeg napadača od Marija Balotelija (još jednim njegovim klijentom, op. au). Niko ne može da me ubedi u suprotno. Ne slažem se sa Venturom i idejama koje nameće, a ako je to moderan fudbal zabrinut šta će biti s našom reprezentacijom“, poručio je Mino Rajola.

